Eugenio Siller cobró relevancia en redes sociales gracias a su personaje de José María Lazcano en la serie ‘¿Quién mató a Sara?’ de Netflix, esto provocó que revivieran aquellos rumores que aseguraban que el actor mexicano de 40 años de edad posó para la portada de una revista gay y que se ejercía como stripper en un club nocturno antes de ser famoso.

Sin embargo, el también protagonista de la telenovela ‘Al diablo con los guapos’ declaró hace ya algunos años que dichos rumores eran un invento de una revista de espectáculos: “Es una estupidez, con el propósito de vender revistas quisieron hacer una nota amarillista de unas fotos de cuando yo era modelo, pero no crean todo lo que ven ni todo lo que leen”.

El actor asegura que nunca posó para la portada de una revista dirigida al público LGBT+.

De acuerdo a sus declaraciones, mismas que La Verdad Noticias trae para ti, Eugenio recordó que antes de ser estrella de televisión, se ejerció como modelo, que es donde salen esas fotografías: “Yo vivía en Miami aprendiendo producción musical y estudiaba actuación. En mis inicios estuve modelando mucho tiempo y esas imágenes son de 1998”.

Asimismo, el actor de Televisa aseguró que él no tendría problema en admitir que posó para una revista dirigida a la comunidad LGBT+: “No tendría problema en decirlo, porque como modelo obviamente firmas un contrato y muestras ropa para catálogos sin importar al público al que se dirija. Lo que pasa es que la revista lo quiso manejar así para hacer escándalo”.

¿Cómo surgió este rumor?

Antes de trabajar como actor, Eugenio Siller se dedicó a ser modelo, por lo cual tuvo que posar para varias revistas.

Dicho rumor tuvo sus inicios cuando una revista de espectáculos en México publicó una nota donde aseguraba que la hoy estrella de la serie ‘¿Quién mató a Sara?’ se dedicó a ser stripper y posó para una revista gay antes de ser famoso, lo cual hizo enojar al actor, pues él nunca ha querido ser protagonista de escándalos.

“No me gusta que lo quieran hacer como algo vulgar y bajo, que se busque denigrar la carrera de las personas. Yo siempre me he mantenido al margen de los chismes y de este tipo de cosas, no me gusta que quieran involucrarme”, declaró Eugenio Siller para aclarar este rumor.

¿Eugenio Siller tiene novia?

Varios rumores aseguran que el actor es homosexual, esto debido a que no se le ha conocido ninguna novia.

Este escándalo despertó rumores de una supuesta homosexualidad, esto debido a que durante el tiempo que ha trabajado en pantalla no se le ha conocido alguna novia, pero todo parece indicar que el actor mexicano se encuentra a la espera de la mujer ideal, así lo confesó en una entrevista para la revista Hola.

“Me gustaría formar una familia, estoy ansioso por conocer a esa mujer que pueda ser la madre de mis hijos y que pueda ser la mujer de mi vida. Todos queremos encontrar a esa persona para que esa relación y ese amor dure para siempre”, declaró el actor Eugenio Siller, dejando en claro que él no es homosexual.

Fotografías: Redes Sociales