Eugenio Siller está de vuelta en los ojos de la prensa desde que regresó a la pantalla con la serie “¿Quién mató a Sara?” en donde interpreta a Chema, un joven hijo de una familia adinerada que se ve involucrada en un terrible crimen.

Este nuevo papel en su carrera, ocasionó que el actor quisiera volver a hablar de temas controversiales y de gran importancia como lo es la igualdad de género y el racismo.

Eugenio Siller rompió el silencio

Siller dio a conocer que le da gusto que en México existan las protestas y marchas en contra de la violencia de genero que ha habido en los últimos años y afirmó que le inquieta que en pleno 2021 aún existan pensamientos ‘machistas’.

"Me preocupa sobremanera toda esta violencia porque creo que viene de la idea de que existe un sexo débil".

"No es posible que en pleno siglo XXI estemos viviendo este tipo de cosas en contra de la mujer. Me da mucho gusto que se hagan marchas y protestas en contra de la violencia que se ha presentado", dijo.

Eugenio Siller alza la voz contra la violencia de género y el racismo

El guapo actor mencionó que está consciente sobre el incremento en las denuncias de abuso por parte de colegas y fans de algunas figuras públicas. Eugenio de 39 años de edad asegura que no toma precauciones extras en su comportamiento, pues está acostumbrado a establecer relaciones de respeto.

"En mi casa me enseñaron a respetar a las mujeres y el principio de que todos merecemos respeto por igual. Tanto con los fans como con mis compañeras me rijo a partir de eso y del amor propio, cuando no te respetas a ti mismo es cuando dañas a los demás", dijo.

Además del tema de violencia de género, Siller habló sobre el racismo ya que Fatima Molina, su compañera en la serie de Netflix, denunció recientemente que sufrió racismo en una telenovela.

“Se me hace una estupidez que juzguemos a las personas en una profesión por cómo te ves, me parece que eso es de eras arcaicas, me parece ridículo que haya un estereotipo en televisión", finalizó el actor, Eugenio Siller.

