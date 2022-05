Eugenio Siller afirma que ha perdido papeles, por ser “rubio y atlético”

Eugenio Siller revela que porque lo rechazan en producciones mexicanas

Eugenio Siller se encuentra en medio de la controversia, pues en una reciente entrevista, el actor aseguró que ha perdido papeles en México, debido a que es rubio y atlético, como era de esperarse sus declaraciones han generado cientos de comentarios en redes sociales.

El actor Eugenio Siller, afirmó que en sus 25 años de carrera actoral, se ha perdido de importantes producciones debido a su físico, que no lo ha beneficiado.

"¡No imaginas la cantidad de veces que me ha pasado! Que si no les gusta mi voz, que si soy muy blanco, que si soy rubio, que si muy atlético”.

¿Eugenio Siller qué dijo?

El actor revela que ha sido rechazo de diversas producciones

El actor mexicano asegura que ha probado suerte en producciones nacionales, sin embargo dijo que también ha audicionado en Estados Unidos, en donde también ha sido rechazado.

Aunque dice que es consciente de la competencia que hay en la industria y es importante seguir preparándose para destacar.

“En Estados Unidos, por ejemplo, fui a una audición y de plano me cortaron a la mitad: ‘Gracias, no, ¡El siguiente!’, y se siente uno muy mal de que ni siquiera te dejan terminar. No es una carrera fácil, siempre lo supe: la competencia es enorme”.

Eugenio Siller edad

Su última participación en la pantalla chica fue en "¿Quién mato a Sara?

El actor Eugenio Siller actualmente tiene 41 años y en La Verdad Noticias te dimos a conocer que su última participación fue en la serie de Netflix, “¿Quién mató a Sara?”.

Con sus recientes declaraciones, afirmó que ha pensado en el retiro, sin embargo en algunas ocasiones participa en producciones que le sirven de inspiración.

Ante los comentarios de Eugenio Siller, en redes sociales se han dado diferentes reacciones, pues se puede leer comentarios irónicos, que afirman que es “Difícil ser blanco, rubio, de ojos azules y de 1.89”, haciendo referencia a que cumple los estándares de belleza que buscan los productores de cine y televisión.

