Eugenio Derbez y el tierno mensaje de cumpleaños para su nieta Kailani

El comediante Eugenio Derbez logró enternecer a las redes sociales con el emotivo mensaje que compartió en su cuenta oficial de Twitter para celebrar el cumpleaños número tres de su nieta Kailani, la adorable hija de los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

A través de un par de fotografías, Eugenio Derbez presumió con orgullo lo mucho que ha crecido la hermosa hija de Aislinn Derbez, pero el detalle que enamoró a más de uno fue que el lente de la cámara captó a la pequeña Kailani dándole una galleta a su famoso abuelo.

“En estos primeros 3 años de tu vida, nos has llenado de felicidad y de galletas. Te amamos Kai, ¡feliz cumpleaños!”, escribió el aclamado comediante en su cuenta de Twitter, mensaje que ha sido aplaudido por todos sus fanáticos, quienes aseguran que es un excelente abuelo.

“Bendiciones a toda la familia”, “Feliz día princesa”, “A eso le llamo felicidad” y “Feliz cumpleaños hermosa” son solo algunos de los mensajes de buenos deseos que recibió la pequeña Kailani en las redes sociales por parte de los seguidores del Eugenio Derbez.

Aislinn Derbez celebra el cumpleaños de su hija

Por su parte, Aislinn Derbez celebró el cumpleaños de su hija con un emotivo video que compartió en su cuenta de Instagram, el cual muestra a la pequeña tocando una pequeña guitarra y cantando una canción en inglés. Al igual que su padre, la actriz le dedicó un tierno mensaje a Kailani, mismo que fue aplaudido por todos sus seguidores.

“Hoy hace 3 años nació una personita que me cambió la vida para siempre, lo que más amo en este mundo y por quién me siento la más viva y feliz, quien me inspira a trabajar todos los días en mí, quien ha sacado mi lado más guerrero y quien me inspira a ser responsable, fuerte y feliz para poder darle el ejemplo de todo aquello que ella puede lograr”, escribió la actriz.

Kailani Ochmann Derbez es el fruto del matrimonio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes a pesar de estar separados, los dos han decidido mantener una buena relación por el bienestar de su hija, quien a sus tres años de edad ha cautivado al público con su ternura.

¿Qué te parecieron las felicitaciones de Eugenio y Aislinn Derbez? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Fotografias: Instagram