¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se separaron? Esto dijo él

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo llevan casados desde el 2012. Desde entonces han sido una de las parejas más estables del entretenimiento y se les ha visto gozar de su matrimonio de manera ininterrumpida.

Sin embargo, recientemente surgieron rumores de que el matrimonio Derbez-Rosaldo podría estar próximo a su fin, especialmente después de que al inicio de la segunda temporada de la serie “De viaje con los Derbez” se tocó el tema de los divorcios.

Ahora el director de No se aceptan devoluciones habló sobre el tema en una entrevista, en la que explicó por qué él y su esposa están separados.

¿Eugenio Derbez se divorció de Alessandra Rosaldo?

Derbez lleva nueve años de casado con Rosaldo.

El comediante tuvo un encuentro con varios medios de comunicación cuando llegó al aeropuerto de la Ciudad de México. Fue ahí donde se le cuestionó sobre la muerte de Sammy Pérez y sobre su presunta separación.

“Efectivamente, estamos separados… Ella está ahorita por otro lado, documentándose, y yo estoy aquí con ustedes”, bromeó el padre de Ayslin Derbez en respuesta a la pregunta, quien luego admitió que la carga de trabajo no le ha permitido pasar mucho tiempo con su esposa.

“Lo que pasa es que ha sido un año muy difícil porque he tenido que trabajar mucho. Tuve una serie, luego una película, luego otra serie. Casi no he estado con ella en estos meses”, dijo.

La boda de Egenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Como te compartimos en La Verdad Noticias, el 7 de julio se cumplieron nueve años desde la espectacular boda de Eugenio y Alessandra, que fue transmitida por Televisa. El evento contó con cientos de invitados famosos y hasta con un sketch en vivo de la Familia P. Luche, con Consuelo Duval interrumpiendo la boda.

Omar Chaparro y su esposa “La Mojarrita” fueron los padrinos del velo, mientras que Aislinn, José Eduardo y Vadhir fueron parte del cortejo nupcial, mientras que Eugenio y Alessandra se juraron amor eterno ante el público mexicano.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.