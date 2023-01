¿Eugenio Derbez tuvo un romance con una menor de edad? Esto sabemos

Claudia Ivette contó detalles de esta etapa en su vida durante una reciente entrevista.

Claudia Ivette, principalmente conocida en el mundo de la farándula mexicana por haber dado vida a Mimoso El Ratón en ‘Odisea Burbujas’, desató la controversia en redes sociales al revelar en entrevista para el podcast El Canal de Ponchote que tuvo un romance con Eugenio Derbez cuando ella apenas tenía 17 años de edad y él 27.

De acuerdo a sus declaraciones, el romance ocurrió durante el rodaje de ‘Nosotros Los Gómez’, exitoso programa de comedia que se transmitió por la señal de Televisa de 1987 a 1989. Asimismo, la hoy productora mencionó que Derbez era un hombre con grandes habilidades para enamorar a las mujeres.

El romance ocurrió durante el rodaje de 'Nosotros Los Gómez' y solamente duró siete meses.

“Eugenio siempre ha sido muy romántico. Es muy creativo, te crea atmósferas, en verdad, entonces pues me dio la sorpresa”, declaró Claudia Ivette.

Finalmente, ella mencionó que siempre hubo respeto de por medio en su relación con el ahora esposo de Alessandra Rosaldo: “Sí me enseñó cosas pero con un cierto límite que no se pasó de listo por su edad. Por lo menos conmigo, fue un caballero porque no se pasó, cuando se enteró que era virgen, no se pasó de la raya de ninguna manera”.

El poderoso consejo de Evita Muñoz ‘Chachita’

Por otro lado, Claudia Ivette mencionó que Evita Múñoz Chachita no aprobó su relación debido a los diez años de diferencia que había entre ellos y porque él ya tenía una hija, por lo que le aconsejó que lo mejor era terminar aquel romance antes de que saliera lastimada.

"A mí no me gustó mucho su consejo, pero le hice caso a final de cuentas, me hizo reflexionar varias cosas”, declaró la hoy productora. Hasta el momento, Eugenio Derbez no se ha pronunciado al respecto de dichas declaraciones pero sí ha opinado sobre la polémica con Bad Bunny.

Escucha las declaraciones de Claudia Ivette a partir del minuto 1:34:30.

¿Qué edad tiene Eugenio Derbez?

Tras triunfar en México, el comediante dedidió probar suerte en Estados Unidos.

Eugenio Derbez tiene 61 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, él comenzó a trabajar en Televisa desde 1980 pero fue hasta 1993 que comenzó a explotar su talento como comediante a través de sus programas como ‘Al derecho y al derbez’, ‘Derbez en cuando’, ‘XHDRBZ’ y ‘La Familia P.Luche’.

