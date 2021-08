Eugenio Derbez se sincera con Jimmy Fallon; asegura que no lo toman en serio

Eugenio Derbez estuvo en el programa de Jimmy Fallon y se sincero con el conductor, asegurando que le gustaría hacer proyectos como actor de drama, pero explicó que los directores no no toman en serio y no le han dado esta oportunidad debido a su larga carrera como comediante, pues seguro que no lo toman enserio.

El presentador le hizo una pequeña entrevista al actor sobre su participación en la película CODA donde interpretó a un profesor de música, a lo que Derbez aseguró que le es complicado conseguir papeles “serios” y fuera de la comedia, debido a su trayectoria en México.

Además aseguró que en general el público no está acostumbrado a verlo en un papel serio, dando vida a una persona “normal”. Pese a que no ha participado en muchos dramas Eugenio recibió su primer Emmy y ha recibido halagos en redes sociales

La destacada trayectoria del actor

Cabe indicar que Eugenio es un reconocido actor y productor mexicano cuyo trabajo se ha centrado en el género de la comedia para televisión, cine y teatro. Alcanzó la fama con sus programas “Al Derecho y al derbez”, “Derbez en tiempo”, “XHDRBZ” y “ La familia P. Luche ” quienes mostraron todo su potencial por lo que fue llamado a participar en series americanas, además de prestar su voz para el doblaje latino de varias películas como "Shrek" y "El Grinch".

La mayor parte de su carrera se ha centrado en dar vida a personajes divertidos que lo hicieron muy popular. El actor quiere demostrar que también puede interpretar otro tipo de papeles, como lo hizo en la “CODA”, una película dramática estadounidense en donde se retrata de Bernardo Villalobos, un profesor de canto con métodos muy peculiares, quien, cuando conoce a Ruby, se ve impulsado a luchar por sus sueños.

Aunque el actor está satisfecho con su trabajo en el cine independiente que causó sensación en la última edición del Festival de Cine de Sundance, lamenta que aún no se le haya dado la oportunidad de demostrar que es un actor muy polifacético en su país de origen, ya que solo lo pusieron en un tipo de papel.

¿Qué idiomas habla Eugenio Derbez?

El actor se fue a Estados Unidos para hacer crecer su carrera

El actor Eugenio Derbez además de su idioma natal, el español, también domina el inglés. Actualmente vive en Estados Unidos con su familia, pero en su casa el idioma que predomina es el español.

