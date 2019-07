Eugenio Derbez se pone EXTREMO rumbo a una entrevista ¡Arriesgado! (VIDEO)

El actor Eugenio Derbez es uno de los actores más destacados de México, pues desde su primero incursión en el cine, no ha parado de sorprender con nuevos proyectos.

Actualmente el actor mexicano se encuentra con la agenda llena por las diversas entrevistas a las que asiste, como parte de la promoción de la película “Dora La exploradora” en diversas ciudades.

Pero en esta ocasión ha sorprendido a sus seguidores de Instagram, al aparecer en un video en el que deja un mensaje que dice: “On my way to the next interview for @DoraMovie #exploring/ En camino a mi próxima entrevista para Dora. #DoraMovie”.

Tanto en la imagen como en el video Eugenio aparece circulando un cayak, en lo que se presume comentando se encuentra en el río Potomac, Washington durante la gira de Dora La Exploradora.

La publicación ha causado tanta gracia entre los seguidores del famoso actor que hasta el momento lleva más de ciento treinta mil reacciones en Instagram y una infinidad de comentarios entre los que destacan el de sus esposa Alessandra Rosaldo: “Uff, guaperrimooooo”.

PREMIO DE LA HERENCIA HISPANA EN ESTADOS UNIDOS

Eugenio Derbez es considerado uno de los latinos más influyentes en el mundo de la actuación en estos tiempos y recientemente también se dio a conocer que será galardonado con el Premio de la Herencia Hispana durante la 32 ceremonia anual de estos galardones en octubre en Washington.

La organización informó que Derbez recibirá su premio junto con el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez en la ceremonia que tendrá lugar el 1 de octubre en el Centro John F. Kennedy de las Artes.

Mediante un comunicado la HHF mencionó: "Derbez es reconocido como una de las fuerzas creativas más influyentes en AméricaLatina y uno de los actores más queridos y valorados en la comunidad hispana de Estados Unidos".

Cabe destacar que el 9 de agosto se estrenará la película “Dora and the Lost City of Gold”, en la cual Derbez hace el papel de Alejandro Gutiérrez, y será la voz de Glenn en la película The Angry Birds 2, que se estrenará el 14 de agosto.

