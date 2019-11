¡Eugenio Derbez se pelea con Consuelo Duval hasta los insultos!

Las cosas entre Eugenio Derbez y Consuelo Duval se pusieron calientes al protagonizar una tórrida pelea que llevó a este par hasta los insultos y empujones, pues la situación se salió de control debido a un malentendido.

No es de sorprendernos la actitud que tomó la conductora y actriz Consuelo Duval ante esta situación, ya que muchas veces ha sido señalada por ser demasiado volátil y posesiva con sus seres queridos, algo que ella misma ha admitido en diversas entrevistas.

Por su parte, Eugenio Derbez realmente nos dejó sorprendidos pues hace mucho tiempo que no lo veíamos reaccionar de ese modo, pues desde hace años se fue a residir a Estados Unidos para llevar su carrera actoral a otro nivel, razón por la que su acercamiento con Consuelo Duval ya no era tan cercana, o al menos no tan pública.

¡Eugenio Derbez se pelea con Consuelo Duval hasta los insultos!

Cabe destacar que todo fue parte de una parodia que este par decidió realizar, recordando aquellos maravillosos tiempos en que eran marido y mujer en el exitoso programa de comedia ‘La Familia P.Luche’, en la que siempre vivían agarrándose del chongo por cualquier nimiedad.

El sketch fue resultado de un video posteado por la cantante Camila Cabello, quien en sus historias de Instagram cantó el tema principal de la emisión cuando un fan le pidió que dijera algo en español, a lo que ella respondió efusivamente con la canción de ‘La Familia P.Luche’.

¡Eugenio Derbez se pelea con Consuelo Duval hasta los insultos!

Fue así como gracias a Camila Cabello, la actriz Consuelo Duval y el famoso Eugenio Derbez volvieron a reunirse personificando a Federica y Ludovico P.Luche, donde ella le reclama a su marido al ver el video de la cantante, intuyendo que le ponía el cuerno con la misma.

El clip fue publicado por el mismo Eugenio Derbez en su cuenta oficial de Instagram, divirtiendo a sus más de 12 millones de seguidores y haciéndolos recordar la buena época de la comedia blanca mexicana.

MIRA EL DIVERTIDO VIDEO DE LA FAMILIA P.LUCHE

QUIZÁ TE INTERESE: Consuelo Duval confiesa que Omar Chaparro se depila las p0mp1s

Dale clic en la estrella de google news y síguenos