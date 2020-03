¿Eugenio Derbez se burla del Coronavirus en México?

Eugenio Derbez no tardó en expresar su preocupación sobre la ahora pandemia del Coronavirus (COVID-19), pues se aseguró de mandar un sarcástico mensaje en Instagram para sus fans y autoridades de México, esto sobre una falta de preocupación por las medidas de prevención para la enfermedad.

Según información del programa “El Gordo y La Flaca”, el actor mexicano hizo uso de sus historias de Instagram para comunicar su sentir sobre el Coronavirus en México e incluso parece asegurar “la real” preocupación de los habitantes de Los Ángeles por un desabasto de papel de baño, situación que también se vive en México.

“Ya me quiero ir a México, porque en México todo está bien, en México no pasa nada, toda la gente, de Italia, de China, toda la gente se quiere ir a México porque está tranquila la cosa, allá no está pasando nada”, comentó Eugenio Derbez para sus más de 13. 5 millones de seguidores en Instagram.

Eugenio Derbez y su sarcasmo sobre el Coronavirus

“El papel del baño está agotado, comida hay, hay de todo, pero papel de baño está agotado, la gente se preocupa más por limpiarse que por comer”, añadió el actor mexicano, al igual que crear una divertida encuesta para confirmar sus sospechas sobre la escasez del papel higiénico.

Más tarde, Eugenio Derbez siguió manejando su famoso sentido del humor para apaciguar el pánico de sus fans sobre el Coronavirus, pues se mostró divertido con el jugador mexicano de futbol “Chicharito”, tras haber editado una instantánea para darle un giro cómico sobre su película “Cómo ser un latin lover”.