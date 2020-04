Eugenio Derbez revela video de Jose Eduardo fumando en una Iglesia

Eugenio Derbez evidenció a su hijo en su hábito de fumar, exponiendolo en un video en Youtube, en donde se puede ver a José Eduardo Derbez con un cigarro en la mano mientras está en una iglesia.

Dicho video lo subió este 16 de abril como un Throwback Thursday, en donde recuerda el gran momento de su boda con Alessandra Rosaldo, pero la versión de Peluche, en donde José Eduardo, Vadhir y Aislinn Derbez se visten como Ludoviquito, Junior y Bibi P.Luche.

En dicha escena se ve como su hijo menor se mete a un confesionario a fumar, por lo que el actor y comediante lo reprende, echándole la culpa a Victoria Ruffo de ser quien le dio ese ejemplo.

Aunque todo formaba parte de una broma, es bien sabido que el, en ese entonces, menor de los Derbez, puesto que no había nacido Aitana, tiene una pequeña adicción por el cigarro, pues estando más tiempo con Victoria Ruffo, no tuvo a nadie que se lo prohibiera.

Eugenio Derbez no tolera los malos hábitos

El también productor de la Familia P.Luche se jacta de ser una persona muy sana, pues no toma alcohol, no fuma y en general no tiene malos hábitos, sin embargo, pudimos ver en el reality show “De viaje con los Derbez” como el líder de la familia no solo no los consume, sino que no lo tolera.

Y prácticamente todo el viaje estuvo criticando a su hijo, por fumar y tomar, tanto que José Eduardo Derbez relató que se sentida no aceptado, aunque en los episodios finales de dicha serie, pudimos ver como su padre comienza a aceptar un poco sus vicios, eso sí, con medida.

Te puede interesar: Eugenio Derbez y Victoria Ruffo "juntos" en una FOTO ¿Ya se llevan?

En el video que subió Eugenio Derbez, también pudimos ver la participación estelar de Consuelo Duval, Bárbara Torres, Regina Blandón, y otros integrantes de la cómica serie mexicana, que a pesar del paso de los años, sigue ganándose el corazón de todo el país.