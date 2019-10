Eugenio Derbez revela que le da miedo viajar a México por la inseguridad

Eugenio Derbez es un comediante reconocido en toda la República Mexicana, hace unos años emprendió el sueño americano y logró tener éxito en los Estados Unidos, sus películas como “No se Aceptan Devoluciones” y “Cómo ser un Latin Lover” ya lo han posicionado como uno de los actores latinos más queridos de Hollywood.

Si bien el actor estrenó su reality show “De Viaje Con Los Derbez” en la plataforma de Amazon Prime Video, la realidad que enfrenta de regresar a vivir a su país natal le resultó preocupante, pues desde que decidió trabajar para el cine americano, México ha empeorado en situación de seguridad y crimen organizado.

No es de esperar que se sienta asustado, pues ahora que tiene a su hija Aitana con su esposa Alessandra, la situación es diferente de cuando actuaba para Televisa, que de igual forma ha cambiado su tipo de contenido para tratar de seguir con las tendencias del mercado, un público más versátil en cuanto a las series, programas y películas de consume.

Lo anterior debido al uso de plataformas como Netflix, Prime Video y HBO; las cuales dan la oportunidad de visualizar todo tipo de contenido original en cualquier horario, de este modo vemos cómo Derbez lleva apostando llevar su trabajo en la compañía Amazon.

En el programa de “El Gordo y La Flaca" fue que reveló una lamentable situación que le llevó a desconocer México. “Una vez me pasó que me iban a asaltar y me reconocieron y no me asaltaron por ser yo, pero si siento que las cifras están más altas que nunca y si tengo un poquito de temor cuando voy a México la verdad”.

Una situación que surgió con su comentario, fue que seguidores de Derbez sienten que la fama se le ha subido a la cabeza y ya no es bienvenido en México, en cambio otros le dan la razón, esperando que algún día pueda volverse a ver un país seguro, donde al menos no temas por tu vida, cada que caminas por las calles de algunas ciudades con alto índice de inseguridad.

