Eugenio Derbez revela por qué con Alessandra Rosaldo sí contrajo matrimonio.

Eugenio Derbez nuevamente se sinceró con Yordi Rosado en su programa de entrevistas en YouTube. El actor y comediante, habló de varios temas, no obstante, profundizó específicamente uno y fue sobre su pareja, Alessandra Rosaldo. El histrión dijo por qué con ella sí decidió casarse pese a que en algún momento pensó terminar en soledad.

El comediante mexicano reveló con el auditorio de Yordi Rosado que previo a conocer a la también intérprete, él pensaba que nunca podría conocer a alguien con quien poder contraer una relación. Después, comparó su papel como Valentín en “No se aceptan devoluciones” con lo que sucedía en su vida real.

“Alessandra es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es el amor de mi vida, yo creo que ella llegó a cerrar muchos círculos e historias que quedaron abiertas. Yo no me quería casarme, yo era el incasable. Yo creí que nunca me iba a casar, le tenía pavor al compromiso. Y de hecho No se aceptan devoluciones está basada en mí. Un hombre que tenía muchas relaciones, soy yo [...]”, dijo el comediante Eugenio Derbez.

"Ella era la indicada", dice Eugenio Derbez sobre Alessandra

Eugenio Derbez revela por qué con Alessandra Rosaldo sí contrajo matrimonio.

“De hecho No se aceptan devoluciones fue un parteaguas, me cambio de manera personal, profesional. Ya no quería tener más hijos, dije ‘Ya con tres, nunca más, ni me quiero casar’. Alessandra sabía que no quería casarme, ni tener hijos. Pero después me di cuenta de que ella era la persona ideal, la indicada”, señaló el hijo de Silvia Derbez.

“Alessandra fue la que llego a unir todo eso. Por eso no me quería casar con nadie porque nunca había estado seguro de estar con nadie hasta que la conozco y decido casarme por primera vez. Y decido ser padre nuevamente, y lo agradezco porque con Aitana pude corregir todos los errores que cometí con mis hijos y puedo vivir una paternidad diferente”, explicó.

¿Cómo es la relación de Alessandra Rosaldo con Eugenio?

Eugenio Derbez revela por qué con Alessandra Rosaldo sí contrajo matrimonio.

Finalmente, el actor y productor reconoció que su relación con Alessandra Rosaldo ha unido a su familia hasta el punto que ninguno de sus hijos tiene problemas con ella ni con su hija menor, Aitiana: “Ella ha cobijado a todos mis hijos, todo el tiempo”, sentenció respecto al tema vinculado a su pareja.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.