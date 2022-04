Eugenio Derbez revela por qué canceló su cita con AMLO

Eugenio Derbez es uno de los más talentosos actores mexicanos que recientemente aseguró que no podía asistir a la cita con AMLO sobre el Tren Maya por trabajo, pues se encuentra filmando una película.

El histrión mexicano en esta ocasión aclaró que él fue el único artista que canceló su participación en el encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de la campaña “Sélvame del Tren“.

Además, el recocido Eugenio Derbez expuso que no podía asistir porque se encuentra filmando una película en playa, proyecto en el que trabaja desde hace al menos dos meses.

Eugenio Derbez criticó que lo tacharán por cancelar

"El único que dijo que no iba a asistir fui yo, pero porque estoy filmando una película desde hace dos meses, tengo un contrato", la respuesta del gran @EugenioDerbez al presidente @lopezobrador_ tras cancelar reunión con #SélvameDelTren



"No fue un capricho", dijo. pic.twitter.com/9cvS2XRTfW — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 25, 2022

“El único que dijo que no iba a asistir fui yo. Físicamente me era imposible asistir. Fui el único de los 70 o más de 70 cantantes, artistas, ambientalistas de este grupo que dijo que no podía por razones de trabajo. No fue un capricho”, señaló.

Por si fuera poco, el talentoso Eugenio Derbez también reconoció que no se le hacía buena idea reunirse en Palacio Nacional porque es mejor encontrarse en el Tramo 5 del Tren Maya con los expertos.

También presumió que si lo que el presidente López Obrador era tomarse una foto él con mucho gusto lo visita e inclusive le hace las voces del “Lonje moco” o “Eloy Gamenó”, e inclusive le cuenta un chiste de ‘Armando Hoyos’.

La crítica del presidente

“Si lo que quería era convivir, yo voy, me encanta el convivio; pero sí estuvo feo que nos cancelara, porque estoy trabajando, son razones de trabajo, no por otra cosa”, añadió el presidente AMLO.

Entre otros detalles, el famoso Derbez también rechazó la acusación del presidente López Obrador sobre que él inauguró uno de los parques de Xcaret y detalló que la foto que López Obrador mostró durante su conferencia matutina es de hace cuatro años, cuando acudió a los Premios Platino.

