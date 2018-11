Eugenio Derbez revela la caracterización de su personaje en la cinta de Disney

El famoso actor mexicano Eugenio Derbez tras varios meses de grabaciones para la esperada cinta de Disney ‘El Cascanueces y los cuatro reinos’, la estrella como parte del estreno de la cinta, aprovechó las redes sociales para compartir una imagen de la caracterización de su personaje.

Eugenio Derbez interpreta en la historia al personaje de ‘El rey de las flores’; el carisma y profesionalismo del actor será una parte fundamental en esta nueva versión de la película.

En las imágenes se aprecia al actor Eugenio Derbez muy emocionado y feliz de haber cumplido uno de sus más grandes sueños, que es participar en una película de Disney.

El estreno fue en Estados Unidos y el famoso Eugenio Derbez compartió una publicación en Instagram.

En la instantánea se aprecia al actor Eugenio Derbez que se encuentra en su camerino para la caracterización de su personaje ‘El rey de las flores’ en la cinta de Disney.

“Fueron 7 meses de rodaje (yo sólo estuve 3), en Londres, lejos de mi familia, pero la experiencia de estar en una película de Disney, hace que todo el esfuerzo valga la pena. Y además voy a poder llevar a Aitana a que me vea en el cine! Lo malo es que no me va a reconocer!”. Mencionó Eugenio Derbez.