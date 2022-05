Eugenio Derbez responde y reclama que Televisa no promociona sus películas

Eugenio Derbez responde de forma contundente al directivo de televisa.

Eugenio Derbez le envió un mensaje a Emilio Azcárraga, el presidente de grupo Televisa, luego de que esté asegurará que no está vetado y le reclama que nunca promocionan sus películas ni sus logros.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Televisa aseguró que no vetó a Eugenio Derbez y su molestia se ha originado porque quiere los derechos de la Familia P. Luche.

Sin embargo, el actor mexicano no se quedó callado y le envió un contundente mensaje por medio de redes sociales, que evidenciaría que la televisora no lo ha apoyado después de su salida.

¿Qué fue lo que hizo Eugenio Derbez?

Televisa asegura que Eugenio Derbez no está vetado.

En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el actor mexicano Eugenio Derbez declaró que Televisa no lo quiere e incluso le ha cancelado varias entrevistas.

Ante esto, fue Emilio Azcárraga, directivo de la televisora mexicana, quién citando a sus personajes más famosos le aclaró que es bien recibido en la televisora.

“Neta, Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista”.

Eugenio por su parte reclamó que Televisa no ha hecho promoción de su nueva película y tampoco ha mencionado su participación en los premios Oscar, un gran logró que consiguió.

Eugenio Derbez evidencia a Televisa

Eugenio Derbez le pide a Emilio Azcárraga que Televisa le de cobertura a su película.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el actor Eugenio Derbez dedicó diversos tuits donde primero protestó por el hecho que Emilio Azcárraga le haya contestado en redes sociales y no por teléfono, de forma privada.

Después reclamó que Televisa no le da cobertura a sus proyectos y tampoco habla de él, pidiendo que Televisa Espectáculo cubra su trabajo si no está vetado.

1/9 Neta @eazcarraga antes de decir que no estoy vetado, mejor tú “pregúúúntame” a mí, caon.



Además tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente?



“¡Ya nos exhibiste!!!!” ¿Por qué no eres un directivo normal?" — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) May 21, 2022

“No hay una sola nota en Televisa en donde hablen de mí, o del Oscar, o de mi nueva película?. Pídele a Televisa Espectáculos que con sus notas demuestre que SÍ VINIERON a cubrir el estreno de mi película The Valet, que a partir de hoy ya está disponible en Star+, ¡no te la pierdas!”

Por último Eugenio Derbez expusó que ya pertenece a VIX, empresa que comparte Televisa y Univisión y recalcó que estarán “trabajando en la misma empresa”.

