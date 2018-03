Eugenio Derbez relata conmovido cómo se enteró que será abuelo

#TBT Fortuna: Compartir lo que más amas ?, con quienes más amas. /// Fortune: Share what you love most, with those you love most. @MauOchmann @AislinnDerbez @VadhirD @HowToBeALatinLover #Maximo April 28th USA, Mayo 5 México.

“Yo no entendí hasta cinco minutos después que me explicó: ‘es un ultrasonido’, y yo: ‘¿de quién?’, ‘de Aislinn, está embarazada’ (contestó Rosaldo). Me tardé en entenderlo, no caí”. Posteriormente, Jaime Camil, quien se encontraba junto a Eugenio, bromeó: “yo lo tranquilice, obviamente le dije, no vayas por la pistola, están casados”. Derbez destacó que su hija ya había mostrado su instinto materno desde que nació su media hermana Aitana. “Aislinn ha sido una segunda mamá para Aitana, siempre que hemos estado aquí en Los Ángeles se la dejamos a ella y a Mauricio, los dos se han portado increíble con ella, desde entonces ya decíamos, estos ya se ve que tienen ganas de tener bebé, y nos dio muchísimo gusto porque de verdad van a ser unos maravillosos padres”. Finalmente, Alessandra Rosaldo confesó que desde ahora Aislinn la busca para pedirle consejos, además de saber que es una mujer muy consiente, por lo que considera será una gran madre.