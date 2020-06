Eugenio Derbez presume su mejor regalo del día del padre

La dinastía Derbez ha logrado consolidarse como una de las familias más talentosas no solo de México, si no del mundo, ya que ahora no solo el patriarca Eugenio, se encontrara trabajando en Hollywood, sino también su hijo mayor Vadhir.

Vadhir Derbez ha comenzado a consolidar una carrera en Hollywood, y ahora ha conseguido el papel protagónico en el filme “The Seventh Day” lo cual, representaba una de sus metas.

Esta noticia la dio su padre a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una nota hecha en una famosa revista, en donde hablaba de Vadhir y su futuro prometedor como actor de la meca del cine.

Debajo de esta, el esposo de Alessandra Rosaldo escribió que el mejor regalo del día del padre, es ver a sus hijos realizar sus sueños además de unas cálidas felicitaciones por sus logros.

¿Qué hará Vadhir Derbez en Hollywood?

El guapo actor declaró que la película es como una mezcla de las cintas “Training Day” y “El Exorcista”, siendo un filme cien por ciento de terror y drama con actores bastante grandes de carrera.

Ahí el ganador de ¿Quién es la máscara? interpretará a Daniel, un sacerdote novato que debe trabajar con un exorcista de renombre que es encarnado por Guy Pierce, quien es reconocido por su calidad histriónica y con quien Vadhir se sentía más nervioso por trabajar.

La cinta será presentada en diversos festivales, aunque se desconoce cuándo será estrenada a nivel público. Por el momento, se puede apreciar el trabajo de Vadhir Derbez en la serie británica “The first team” que se transmite por BBC y está en espera del lanzamiento de la comedia mexicana titulada “El mesero”.