Eugenio Derbez por discutir con Alessandra Rosaldo terminó GOLPEADO

Eugenio Derbez volvió a ser tema de escándalo en redes sociales, debido a una reciente entrevista de Alessandra Rosaldo con José Eduardo, quien es el segundo hijo varón del actor mexicano, pues en el pasado tuvo sus diferencias con su esposa y una de sus discusiones acabó con un golpe, siendo él el más afectado.

El triste recuerdo fue expuesto por la misma Alessandra Rosaldo durante una videollamada en el nuevo segmento de entrevistas que realiza José Eduardo en su canal de Youtube, pues ambos recordaron varias anécdotas en la que incluso Victoria Ruffo había estado involucrada, pues resultó ser gran admiradora de la cantante de “Sentidos Opuestos”.

Tras mencionar el día en que Victoria Ruffo conoció a la actual esposa de Eugenio Derbez, las celebridades revelaron que el comediante “sufrió un accidente” durante una discusión al salir los tres en un paseo con bicicleta y vaya que la salida no terminó de la mejor manera.

Eugenio Derbez lastimado por discutir con su esposa

Resulta que Eugenio Derbez quiso controlar la forma en la que su esposa estaba manejando su bicicleta, al insistir tanto en este asunto, la misma Alessandra Rosaldo enfureció contra el comediante y le gritó unas cuantas palabras; siendo José Eduardo el que confirmó este recuerdo, pues se encontraba a un lado de ellos.

“¡yaaaa, déjame en paz!”

“hasta los pajaritos se salieron de los árboles”

El actor mexicano, al ver que la madre de su hija Aitana no hacía caso a sus insistentes sugerencias, decidió probar su suerte en una pendiente “algo peligrosa”; a su hijo y esposa no les fascinó la idea e intentaron advertirle de que no lo hiciera, pero al hacer caso omiso se dirigió a su suerte, terminando con todo el rostro golpeado en el piso.

Te puede interesar: Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo se encontraron frente a frente ¡Qué miedo!

“Que le dijimos, no bajes por ahí, (y él) 'no, sí, yo porque ustedes que no pueden'. Se baja por una pendiente de piedras y se dio, pero traía hasta tierra en los dientes, traía la cara desfigurada, yo le conseguí un doctor, hasta el doctor estaba bien ped.., estaba en una fiesta”

“¡Ay sí, claro!, porque era fin de año”

No hay duda que hasta en los matrimonios más famosos hay problemas de vez en cuando, pero esto no ha impedido que la familia Derbez deje de mantenerse unida durante la cuarentena por Coronavirus (COVID-19), incluso Alessandra Rosaldo promociona su canal de YouTube, donde estará compartiendo sus rutinas de ejercicio desde casa y no olvidó invitar a José Eduardo a ser parte de ello.

Mira la entrevitsa completa de Alessandra Rosaldo