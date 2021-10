Eugenio Derbez podría conseguir una nominación al Oscar por la película “CODA”

Eugenio Derbez sigue triunfando en Hollywood, y ahora, su más reciente proyecto cinematográfico “CODA” le podría dar su primera nominación a los Premios Oscar, los más importantes de la industria del Séptimo Arte.

De acuerdo con el medio The Hollywood Reporter, el mexicano posiblemente está considerado para ser nominado en la categoría de Actor de Reparto, ya que la crítica estadounidense considera que la actuación de Derbez logró destacar en el filme.

Eugenio Derbez ya ha participado en la gala de los Oscar, como artista invitado en 2018. Sin embargo, nunca había sido nominado en sus décadas de trayectoria, pero esto podría cambiar para la carrera del famoso que es actor, productor, escritor y comediante.

Eugenio Derbez podría competir contra otros importantes actores

Derbez ha tenido varias complicaciones para conseguir un papel fuera de la comedia en el cine/Foto: LA Times

El crítico de cine Scott Feinberg, responsable de la lista publicada en el medio estadounidense, posicionó a Eugenio Derbez en la terna de Actor de reparto dentro de la subcategoría de Pioneros, al lado de Jamie Dornan (Belfast), Jon Bernthal (King Richard) y Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog).

La gran carrera artística que el actor tiene en México no siempre ha sido favorable, ya que Eugenio aseguró que no lo toman en serio por los productores estadounidenses, así lo declaró en una entrevista con Jimmy Fallon.

Sin embargo, poco a poco está logrando conseguir papeles en filmes de drama, y dejando a un lado su trayectoria como comediante que le dió la fama que tiene.

Así se preparó Eugenio para su papel en “CODA”

El actor de “No se aceptan devoluciones” reveló durante una entrevista con M2 que tuvo una ardua preparación para su papel en la película “CODA”, donde interpreta al profesor de música Bernardo Villalobos alias Mr. V. “Estoy muy feliz porque esta es precisamente la razón por la cual me vine a Estados Unidos, para hacer otro tipo de cosas”, comentó.

“Y ha sido una reinvención, seguir aprendiendo el idioma. Todos los días aprendo, apunto frases que no entiendo, voy a clases y todo ha sido una gran reinvención. Este papel ha sido precisamente parte de esa reinvención", dijo emocionado el también productor.

"Estuve cuatro meses estudiando piano... Mi coach fue la misma que la de Ryan Gosling en La la Land, aprendí una técnica que no conocía. Es muy intensa. También aprendí cómo dirigir un coro, que es completamente otro animal y también me enseñó a dar clases. Fue un clavado de cuatro meses de preparación para hacer la película”, aseveró el famoso.

“CODA” es una adaptación de la película francesa de 2014 “La Familia Bélier”, y además de Eugenio Derbez, la película es protagonizada por la actriz Emilia Jones. El filme ya se encuentra disponible en cines.

