Eugenio Derbez ofrece cambiar reloj “que parece de oro” por papel higiénico

Eugenio Derbez acudió a Twitter para pedir ayuda inmediata a sus seguidores por una terrible emergencia causada por el coronavirus y el desabasto de productos higiénicos tras las compras de pánico de los mexicanos.

Eugenio Derbez en cuarentena voluntaria

En el vídeo publicado en su cuenta oficial de Twitter, Eugenio Derbez se dirigió a sus seguidores desde el baño de su casa donde se dio cuenta que carecía de un artículo “en extremo importante” ante la pandemia de coronavirus: el papel de baño.

“Estoy en una situación de emergencia, estoy en mi casa encerrado con mi familia en una cuarentena voluntaria [...] Acabamos de tener una emergencia, lo que les voy a mostrar es una imagen fuerte”.

Eugenio Derbez ofrece reloj de oro

En su vídeo, Eugenio Derbez mostró un extravagante reloj de color rojo con dorado, pero el comediante aclaró que “solo parece oro, pero no lo es” y que estaba dispuesto a cambiarlo por unos rollos de papel de baño.

“Esto que ven aquí que parece oro, no es oro, pero parece oro, que pueden presumir como oro. Es un gran reloj, nunca me lo he puesto porque no le entiendo pero estoy dispuesto a cambiarlo por un rollo [...] Por favor, necesitamos ayuda”.

Los 10 millones de seguidores en Twitter de Eugenio Derbez rápidamente respondieron a su llamado de ayuda con varios chistes propios e incluso, le ofrecieron llevar a su casa varios rollos de papel de baño “sin trueque”, y otras alternativas: “Te sirve papel de las tortillas o lo tienes muy fino”.

Sale un paquete de rollo desde #LaLaguna hasta allá �� �� — ����������������♟����‍♂️. (@biologa1806) March 15, 2020

