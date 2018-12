Eugenio Derbez no tolera a Mauricio Ochmann (VIDEO)

Todo mundo quedó sorprendido este fin de semana, cuando Eugenio Derbez se le fue a la yugular a su yerno Mauricio Ochmann, por tener un peculiar gusto que desagrada mucho a su suegro.

Todo sucedió durante el partido entre América contra Cruz Azul. La familia se reunió para disfrutar juntos el partido, hasta que Ochmann apareció portando orgulloso una playera del América, equipo del cual es aficionado, cosa que no le hizo nada de gracias a Eugenio quien es Cruz Azulista de hueso colorado.

Fue a través de las historias de Instagram de la familia que captaron el incomodo momento entre los dos actores.

Eugenio Derbez:

“Yo no sabía esto cuando se casaron, algo malo debías de tener”.

Mauricio Ochmann respondió:

“Soy él único en esta casa que le voy al América, sólo, solito, pero así vamos a poder”.

Mientras Mauricio celebró el primer gol del América, Derbez se lamentaba diciendo: “que mal, no puede ser Cruz Azul, y si nuevamente quedamos sub campeones, me cambio de equipo”; Mau le respondió que el América podría ser buena opción, a lo que el comediante se negó rotundamente.