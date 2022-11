¿Eugenio Derbez no quiere trabajar con Angélica Vale? Esto es lo que se sabe

Angélica Vale ha tenido una trayectoria envidiable pues ha trabajado en televisión, teatro y hasta películas, por lo que en días recientes la famosa recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, sin embargo un comentario que hizo sobre Eugenio Derbez ha puesto en duda su relación con el famoso actor.

Y es que Eugenio ha dejado México para triunfar en Hollywood, cosa que ha logrado al participar en la película ganadora del Oscar CODA, por lo que ahora es una figura importante para los latinos en Estados Unidos.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, actualmente Eugenio se encuentra recuperándose de una fractura de hombro, motivo por el que no pudo acudir a la develación de la estrella en el paseo de la fama.

Ángelica vale le pide chamba a Derbez

Acompañada de sus familiares y amigos la actriz mexicana Angélica Vale, vivió un momento muy emotivo pues tras 40 años de trayectoria develó su estrella en el Paseo de la fama, uno de los acompañantes que expresó gran orgullo por esto fue Omar Chaparro quien subió al escenario para ponerle una bandera en los hombros a nombre de Derbez quien no pudo estar en presente.

Sin embargo, un comentario de la comediante ha puesto las alarmas en los medios de comunicación pues según el medio Chisme No Like, Derbez no quiere apoyar a Angélica Vale en Hollywood.

En el sitio Omar dio unas palabras a su colega: “Eres una grande de la comedia, de la imitación como ninguna y qué hermoso estar aquí esta noche, que Dios te bendiga. Y arriba Angélica Vale”, expresó

A lo que la vale respondió “Que me dé un papel en una de sus películas en vez de la bandera mejor” dijo, lo que causó las risas de todos los presentes.

Fueron estas declaraciones que retomó Chisme No Like, en donde se dice que desde hace tiempo que Derbez y Vale pudieran estar filmando una película o colaborando en una serie para Netflix, sin embargo esto no ha sucedido.

Incluso Ceriani informó que la propia Angélica Vale le comentó que había hecho un casting para un proyecto de Derbez y “no quedó”.

Te puede interesar: Eugenio Derbez va a concierto de Harry Styles y demuestra su recuperación

¿Qué hace Angélica Vale en la actualidad?

Angelica Vale besa su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood Foto: Armando García

Angélica Vale es una de las comediantes mexicanas más reconocidas y desde hace unos años vive en Los Ángeles donde se ha vuelto muy amiga de otras personalidades que viven en esa ciudad como Pepe Aguilar, tras sus 40 años de trayectoria la Vale sigue cosechando éxitos, pues en 2017 fue la voz de Mama Imelda en la versión en español de Coco, película de Pixar.

Sin embargo ahora se desempeña como conductora en un programa de radio matutino llamado La Vale Show en la emisora Cali 93.9 de Los Ángeles, además de que es muy activa en la comunidad benéfica de Hollywood lo que le ha valido el cariño de muchas personas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram en