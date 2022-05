Eugenio Derbez habla sobre "The Valet", su carta de amor a los mexicanos.

La comedia puede ser subjetiva, pero para el actor Eugenio Derbez (CODA), también debe ser significativa, para que pueda impactar a la audiencia. En estos días, Derbez prefiere que el público recuerde las películas en las que participa. Por lo tanto, ha adoptado el enfoque de protagonizar proyectos que espera que tengan un efecto duradero.

Esto es algo que pudo capturar en su última película, CODA, ganadora del Oscar en 2021, y algo que busca emular en el futuro, incluso en su última película The Valet.

En The Valet, el comediante Eugenio Derbez interpreta a Antonio Flores, un valet de estacionamiento en Beverly Hills, que se ve envuelto en un plan cuando una famosa actriz de Hollywood llamada Olivia Allan (Samara Weaving) y su equipo de relaciones públicas lo reclutan para fingir que él y la estrella están saliendo.

Sin su ayuda, la reputación de Olivia podría arruinarse si el público descubre que tiene una aventura con un político casado (Max Greenfield).

¿De qué trata The Valet de Eugenio Derbez?

Al igual que la película ganadora del Oscar, CODA, "The Valet" le permitió a Derbez interpretar un personaje divertido, sincero y genuino. Derbez dijo que asegurarse de que Antonio tuviera un aspecto emocional era una prioridad para él. También quería hacer una película que reconociera a los inmigrantes de clase trabajadora que la sociedad suele pasar por alto.

“Queríamos hacer una película conmovedora, una película que pudiera celebrar a todas las personas que trabajan en Estados Unidos, como conserjes, ayuda de cámara, meseros, cocineros, todos en este país”, dijo Derbez.

“Es una carta de amor para todos ellos. También es una de las comedias más divertidas que he hecho en mi carrera”.

Sin embargo, Derbez no hace que The Valet sea memorable por sí solo. Su elenco de apoyo, específicamente la fallecida actriz mexicana Carmen Salinas, quien interpreta a la amorosa madre de Antonio, Cecilia, saca lo mejor de Derbez durante sus escenas juntos. La Verdad Noticias recuerda que Salinas murió en diciembre de 2021 a la edad de 82 años. The Valet fue su última película.

Eugenio Derbez "bendecido" por trabajar con Carmen Salinas

“Me siento bendecido de ser parte de esta película que resulta ser la última película que hizo Carmen Salinas en su vida”, dijo Derbez. “Es una pena que no haya podido ver la película terminada. Construimos una gran relación. Definitivamente creo que es una de sus mejores actuaciones”.

Ahora, el actor y productor Eugenio Derbez espera hacer más películas que le den la oportunidad de demostrar lo que puede hacer como actor dramático. “Gracias a CODA ... mi próxima [película] será un verdadero drama, nada de comedia”, dijo.

“En realidad estoy un poco asustado porque es un gran salto en mi carrera. Pero también estoy muy emocionado”. The Valet, protagonizada por Eugenio Derbez, se estrena en Hulu el 20 de mayo de 2022.

