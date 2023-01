Eugenio Derbez habla con Emilio Azcárraga sobre su veto en Televisa ¿lo perdonaron?

Eugenio Derbez es uno de los grandes talentos mexicanos que se encuentran actualmente representando a México a nivel mundial, por lo que es uno de los seguidos por el público, y aunque en el pasado trabajó para la empresa de Emilio Azácarraga Jean, parece ser que en el último año no llevaban buena relación.

Y es que el famoso declaró el año pasado que lo tenían vetado de Televisa, comentarios que no le gustaron al dueño de Televisa, y desde entonces no se había vuelto a tocar el tema.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, el actor se encuentra recuperándose de una fuerte lesión en su hombro que lo llevó a alejarse de sus proyectos por un tiempo, aunque ahora ha hablado al respecto de su veto en Televisa y que ya se comunicó con Emilio Azcárraga.

¿Por qué se pelearon Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga?

Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista… 1/3 pic.twitter.com/5LvC5JqqPY — emilio azcarraga (@eazcarraga) May 20, 2022

Las polémicas declaraciones del actor fueron contestadas en su tiempo por el dueño de Televisa, quien aseguró que no existía tal cosa como un veto al famoso, sin embargo, Derbez señaló en su tiempo que se debió a su rechazo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, del Tren Maya.

“Supongo que es por el tema del Tren Maya", dijo.

Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga se pelearon en 2022

Recordó que después de triunfar por ser parte integral de CODA, película que ganó el Oscar, recibió la atención de todos los medios de comunicación, menos de T televisa, de donde aseguró que le dijeron que había un memo donde decía que estaba prohibido entrevistarlo.

Sin embargo, Azcárraga salió a defenderse y a afirmar que de hecho si le dieron cobertura a su participación en la cinta y que la verdadera razón de su enojo fue por los derechos de la familia P. Luche.

“Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo”, expresó Azcárraga.

Emilio y Eugenio hablan sobre el veto

Después de esta fuerte pelea, no se habló más del tema o de una presunta reunión entre ambos para limar asperezas, pero el famoso reveló que ya ha hablado con Emilio y que han podido llegar a un acuerdo.

“Limamos asperezas, digamos”, comentó para luego aclarar que los derechos del concepto de sus programas y los personajes son suyos.

El acercamiento se habría dado mientras sus hijos se encontraban comiendo con Emilio y él les llamó por teléfono, por lo que el mandamás de la televisora de San Ángel aprovechó para pedirle que le pasaran el teléfono y poder arreglar las cosas.

Según Derbez todo ha quedado en el olvido, pues, tiene una buena relación con Emilio al que incluso lo considera un amigo.

“Él es muy simpático, muy buena gente. A mí me extrañó cuando surgió eso porque siempre hemos tenido una amistad muy linda. Me saludó con mucho cariño, como si no hubiera pasado nada, entonces nada más nos reímos y me dijo ‘ya no te andes peleando conmigo’ y le dije ‘tú empezaste’”.

