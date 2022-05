Eugenio Derbez explica si compró una mansión de 14 millones de dólares.

Eugenio Derbez ha respondido si es verdad que compró una mansión en Encino, California, valuada en 14 millones de dólares. Fue a través del sitio Dirt que se reportó el pasado 5 de mayo por primera vez que Derbez adquirió una lujosa residencia ubicada en dicho sitio; en el mismo vecindario donde viven famosos como Channing Tatum y Selena Gomez.

Luego de que la información empezara ha viralizarse, el protagonista de “Coda” recurrió a sus redes sociales para bromear sobre su presunta nueva mansión y compartió imágenes de la Casa Blanca. Ahora, hablando seriamente, el comediante mexicano dejó claro que no es el propietario de la mencionada casa, que cuenta con 7 habitaciones, 10 baños, piscina y sala de cine.

“Estamos acostumbrados a que fulanito tiene un departamento y una casa… pero no, en este casi ojalá fuera así, pero no, sigo viviendo en la misma casa desde hace 5 años”, comentó el comediante Eugenio Derbez en entrevista con Javier Poza este 19 de mayo.

¿Dónde nace el rumor de la mansión de Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez explica si compró una mansión de 14 millones de dólares.

Eugenio Derbez, con el gran humor que lo caracteriza, compartió por qué cree que surgió el informe de que había adquirido una mansión valuada en millones de dólares. “Estaba pensando de dónde pudo haber venido el rumor, rentamos muchas casas para trabajar, cuando hice ‘Cómo ser un Latin Lover’ rentamos muchas casas en Los Ángeles y ahorita con ‘Acapulco’ también estuvimos rentando muchas casas…”, indicó el productor.

El comediante también suele rentar casas en México, debido a que prefiere hospedarse en ellas y no hoteles mientras está de visita. “Aquí en México incluso vine y me rentaron una casa. Casi siempre me gusta más rentar casas y no llegar a hoteles porque a veces voy con Fiona, con mi perrita, y a veces me alcanza mi hija y en cuarto de hotel no es lo mismo”.

Cuando Javier Poza le preguntó por qué daba explicaciones como si tener una mansión “fuera un problema”, el actor y productor Eugenio Derbez respondió: “Es que estamos acostumbrados a que, ‘fulanito tiene un departamento y una casa, malo, malo por tener cosas’. Estamos en un país donde de repente se te castiga por tener cosas”.

¿A cuánto asciende la fortuna de Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez explica si compró una mansión de 14 millones de dólares.

De acuerdo por lo reportado con el sitio Celebrity Net Worth, especializado en calcular la fortuna de los artistas, el comediante mexicano tiene una fortuna estimada de 30 millones de dólares. Fue en el año en 2016 cuando Eugenio Derbez compró una mansión inteligente, ubicada en Beverly Hills y con un valor de casi 8 millones de dólares.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.