Eugenio Derbez estuvo cerca de dejar la actuación por el ballet

Eugenio Derbez pudo haber sido un gran bailarín de ballet si no se hubiera decidido por la comedia y la actuación, las cuales son solo dos de las grandes pasiones y habilidades que ha desarrollado a lo largo de su vida.

Así lo reveló el propio actor de 60 años en una entrevista reciente para el canal de YouTube ‘Esto es Combo’ de Alex Montiel, en la que también reveló los primeros pasos que dio en la televisión impulsado por su madre.

El actor y director ganador de un Emmy es una de las personalidades latinas más exitosas de la actualidad, y ya ha cosechado varios éxitos en Estados Unidos.

Eugenio Derbez pudo haberse dedicado al ballet

Derbez estuvo cerca de ser un bailarín profesional.

Eugenio confesó que estuvo a nada de abandonar la actuación porque para comenzar su carrera tuvo que aprender otras habilidades como el ballet, tocar varios instrumentos musicales y el canto, que le apasionaron y le dieron algunos éxitos.

“Llegué a tomar yo clases en Bellas Artes, y estaba a nada de ser profesional de ballet, y luego se muere mi maestra, y lo dejé… ahí es donde me quedo desamparado, y me regreso un poco a mis inicios… Y obra en la que pedía trabajo, me quedaba, porque era muy bueno”, explicó Eugenio Derbez a Alex Montiel.

Aunque siempre ha sido mejor conocido por su comedia y actuaciones, Derbez recordó que en algún momento se integró como bailarín de relleno en la obra de teatro ‘Yo y mi chica’, que se presentó en el Teatro Insurgente y contó con Olivia Bucio y Julio Alemán.

Películas de Eugenio Derbez

Derbez acaba de estrenar la serie 'Acapulco' en AppleTv.

Si bien ha aparecido en películas mexicanas desde 2007 con ‘La misma luna’, desde 2011 Eugenio ha estado involucrado en más cintas estadounidenses tanto en papeles de comedia como en películas dramáticas.

Una de sus primeras apariciones fue junto a Adam Sandler en Jack y Jill (2011) aunque también ha compartido pantalla con Jennifer Garner en ‘Milagros del Cielo’ (2016) y Salma Hayek en ‘Cómo ser un Latin Lover’ (2017).

Actualimente, Eugenio Derbez está haciendo promoción a su más reciente película en habla inglesa, CODA, que según algunas voces podría valerle una nominación a los premios Oscar.

