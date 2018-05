Eugenio Derbez enardece las redes con su comentario en contra de AMLO

El actor y productor Eugenio Derbez dijo que no está seguro de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato a la presidencia en las elecciones del 1 de julio, pueda ser la mejor opción para gobernar el país.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el actor comentó sobre su nueva película Hombre al agua y aprovechó para comentar cómo se perciben las elecciones mexicanas en Estados Unidos.

"Desde afuera, Ciro, se ve difícil. Yo personalmente no tengo idea por quién votar, estamos cansados de lo mismo, de las falsas promesas. Pero por otro lado también uno le tiene miedo a este cambio que puede ser no tan bueno como pensamos. Desde afuera no se ve mucha esperanza", dijo Derbez.

Pese a eso, Eugenio Derbez dijo que sí saldrá a votar. El periodista le comentó que su gremio, el de los cineastas, parece que tienen su voto ya definido hacia Andrés Manuel López Obrador, pero que a Derbez lo percibe con dudas.

"Yo estoy con dudas porque no estoy seguro que pueda ser la mejor opción y en general la gente está votando por el menos peor y no creo que eso sea bueno para el país”.

Derbez, quien es conocido también por su éxito como director en No se aceptan devoluciones, sin embargo, no manifestó que alguno de los otros cuatro candidatos le convenza más.

No se uds pero estaba esperando la opinión de Eugenio Derbez para orientar mi voto... pic.twitter.com/9okDcSpIox — Deyanira Moran (@deyanira_moran) 9 de mayo de 2018

La respuesta de Derbez no les gustó a muchos mexicanos en redes sociales. Algunos sugirieron no asistir a las salas de cine a ver la película “Hombre al agua” que protagoniza con Anna Faris.

Pues ya vimos con quien se vendió Eugenio Derbez. Que lastima quemarse así por tan poco. pic.twitter.com/7cq3o3QsRE — Kay (@lntersteIIar1) 9 de mayo de 2018

Ningún actor, periodista, productor, deportista, nadie absolutamente nadie hará que cambiemos nuestra intención de voto. Los Mexicanos estamos con AMLO — Paco Luna (@PacoLun02366523) 8 de mayo de 2018

Pues ya circula esto en redes... Inadmisible la censura y el boicot pic.twitter.com/jK86kzkod3 — Juan Pablo Alvarez (@JPAlvarezGuedea) 9 de mayo de 2018

@EugenioDerbez que necesidad de joder tu credibilidad como ser humano después de tu película; estás viendo que el país está jodido. La gasolina en $20 pesos. Que ir al cine son 10 litros de gasolina y ahora es un lujo. Y tú prefieres por dinero venderte. Eres uno más #adiosderbez — Hombrevitrubio (@vitrubiobarrera) 9 de mayo de 2018

Te va a tocar a ti Eugenio Derbez......



Dice que #AMLO no es la mejor OPCIÓN



ENTONCES, QUIEN HIJOS DE LA CHI#N&*A ES LA OTRA OPCIÓN PARA GOBERNAR #MEXICO? pic.twitter.com/ZKws7XJh5A — ❤❤❤ITURBE ISABEL❤❤❤ (@ITURBEISABEL) 9 de mayo de 2018