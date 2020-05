Eugenio Derbez en “greñas”, pide unos consejos para realizar con Aitana

Eugenio Derbez, un famoso actor y comediante mexicano que reside en los Estados Unidos, le pidió varios consejos a sus fans de redes sociales e Instagram, para que la cuarentena por Coronavirus (COVID-19) se vuelva aún más divertida con sus ocurrencias y a cambio él también contará varios de sus tips para pasarla bien con Aitana.

La pequeña Aitana de 5 años de edad, es la cuarta hija del comediante mexicano con su esposa Alessandra Rosaldo; siendo Aislinn, Vadhir y José Eduardo, los demás hijos de Eugenio Derbez como frutos de sus pasados matrimonios y actoales celebridades que también se dejaron ver de cerca en el reality show “De Viaje con los Derbez” en la plataforma de Amazon Prime Video.

Eugenio Derbez en “greñas”, pide unos consejos para realizar con Aitana

Eugenio Derbez en Instagram

El actor que vimos en “No se aceptan devoluciones”, sorprendió a sus fans de Instagram con un reciente anuncio sobre realizar un próximo Facebook Live desde su casa en colaboración con DishLATINO , donde el famoso admitió querer ser aconsejado sobre cuáles son las series infantiles favoritas de sus más de 14 millones de seguidores, para ver con sus hijos o familiares en cuarentena.

“¡¿Hola cómo están?! Pues encerados verdad… ¿De qué otra manera?..”

Te puede interesar: Eugenio Derbez por discutir con Alessandra Rosaldo terminó GOLPEADO

Para Aitana Derbez parece no haber mejor alternativa, que las populares series de Disney, mismas que aún se pueden ver en varias plataformas de streaming como Prime Video, Netflix, y el original Disney Plus. Durante un capítulo del reality show de la familia Derbez, la pequeña de 5 años demostró ser fan de las princesas e incluso decidió darle un cambio de look a su padre.

Hace unos días, los demás hijos del actor reconocido por sus programas de humor en Televisa, fueron tendencia de redes sociales por hablar de escándalos pasados sobre las ex esposas de su padre; siendo interesantes anécdotas sobre la forma en la que Alessandra Rosaldo conoció a Victoria Ruffo (madre de José Eduardo Derbez) y cómo Aislinn Derbez fue pieza clave para su matrimonio con Derbez.