El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram para platicar con el doctor Anthony Fauci sobre el proceso que hay que seguir para recibir la vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos, además de resolver las dudas que algunos cibernautas tienen sobre esta.

Tras dicha plática, Eugenio Derbez ofreció una entrevista al programa Despierta América para hablar al respecto del tema de la vacuna contra la COVID-19, ahí confesó que no está en contra de ella, pero que tiene dudas sobre su eficacia: “Tenía yo muchas dudas. Yo creo que la vacuna es algo muy personal, no es que esté en contra”.

El comediante mexicano aplaudió los esfuerzos de la ciencia para crear un medicamento para combatir el coronavirus. Sin embargo, él señaló los motivos que le hacen desconfiar de dicha vacuna: “El tiempo de autorización (de la vacuna) fue muy corto… Yo soy uno de los latinos escépticos y nada más quiero estar muy bien informado'”.

Otra de las razones por las que Eugenio Derbez pone en duda la vacuna contra la COVID-19 es porque no está convencido de su efectividad: “Sí está comprobado, uno, que la vacuna no evita que te contagies. O sea, de todas maneras te contagias a pesar de que estás vacunado. Lo único que hace es que suaviza los síntomas”.

Eugenio Derbez considera que no será necesario vacunarse

Eugenio Derbez, como muchas otras personas, tiene muchas dudas sobre la vacuna contra la COVID-19.

Por último, el comediante Eugenio Derbez reveló que no está seguro de cuáles sean los efectos secundarios a largo plazo que tenga la vacuna contra la COVID-19, ya que esto aún no está comprobado. Sin embargo, mencionó que él se considera una persona sana, por lo que podría tomar la decisión de no vacunarse.

“Tengo un estilo de vida muy sano y siento que mi cuerpo puede ser también, si me llego a contagiar, que genere los anticuerpos necesarios y tal vez no necesite la vacuna”, finalizó el creador de ‘La Familia P.Luche.

