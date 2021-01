Eugenio Derbez defiende sus películas: “Sin cine comercial no habría industria”

Eugenio Derbez ha salido en defensa del cine comercial donde se ha desempeñado en los últimos años, y donde también destacan Omar Chaparro y Adrián Uribe.

Los 3 comediantes se unieron en una charla virtual donde hablaron de su trabajo en la creación de largometrajes, y se defendieron de las críticas a lo que muchos llaman “cine de mala calidad”, realizado por ellos.

Eugenio Derbez, Omar Chaparro y Adrián Uribe defienden el cine comercial que han realizado desde su salida de Televisa

Omar Chaparro mencionó como los 3 actores fueron tendencia en Twitter debido a la disolución de Fidecine, y las críticas que sus películas recibieron durante esos días.

"La gente estaba diciendo 'gracias a Dios ya no vamos a ver las mierdas de películas de Eugenio Derbez y Omar Chaparro' y por eso nos hicieron tendencia".

Entonces, eugenio derbez se abrió paso en la meca del cine a cañonazos de dinero, si, de mucho dinero



Creíamos que eran méritos propios, su calidad, su arte, su preparacion



Nos equivocamos, era con nuestro dinero, solo estiró la mano y recibió carretadas de FIDECiNE — ����JOE y la Red AMLO ���� (@ramblassino) October 11, 2020

Tras el comentario de Omar Chaparro, el también comediante, Eugenio Derbez, salió en defensa del cine comercial que produjo con el fideicomiso entregado por Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) del gobierno federal.

La defensa de Eugenio Derbez al cine comercial

En la charla, el ex- actor de Televisa aseguró que “el cine nacional no puede vivir nada más de premios y de películas que normalmente la gente no va a ver”.

"Las que se hacían antes en especial que eran de arte, de festivales, que ganaban muchos premios, son maravillosas, pero también se necesitan películas que metan dinero a la taquilla para que el cine pueda ser una industria y existir", afirmó Derbez.

Eugenio Derbez, cuya fortuna asciende a los 30 millones de dólares (de acuerdo a datos de Celebrity Net Worth), aseguró que los fondos entregados por Fidecine eran invertidos en staff y locaciones, y que no se lo “embolsaban” ellos como “la gente ha de pensar”.

"La gente piensa que nosotros nos hacemos millonarios a través de Fidecine y no se da cuenta que somos actores consagrados", agregó Adrián Uribe.

"No se aceptan devoluciones", entre las películas más famosas financiadas por Fidecine

Al respecto, Eugenio Derbez le reiteró a sus compañeros que no deben enfocarse en las críticas, solo en los resultados de taquilla.

“Hazle caso a todos los millones y millones que llenaron las salas para ir a ver tu película, a esos son a los que hay que hacerles caso. Hazle caso a la taquilla que es quien manda”.

Un ejemplo de ello es la cinta, “No se aceptan devoluciones”, producida y protagonizada por Eugenio Derbez, que fue realizada con un presupuesto de 10 millones de pesos (entregados por Fidecine) y recaudó alrededor 44 millones.

Aquí cifras ilustrativas sobre FIDECINE y la película No Se Aceptan Devoluciones.#NoTodosSomosCorruptos pic.twitter.com/NEqxDRHZoX — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) October 16, 2020

Puedes conocer la lista completa de películas mexicanas financiadas por Fidecine aquí.

¿Qué opinas de las declaraciones de Eugenio Derbez?, ¿Crees que el cine comercial es indispensable para mantener la industria? Dinos en los comentarios.

