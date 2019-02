Eugenio Derbez dedica emotiva carta en Instagram a Alfonso Cuarón (FOTO)

En la edición 91 de los premios Oscar 2019 que se celebraron el fin de semana, el actor Eugenio Derbez decidió compartir una carta dirigida al director mexicano Alfonso Cuarón.

El actor Derbez aprovechó la oportunidad de dedicar algunas palabras al nominado de la gran noche y lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram.

En la carta que Eugenio Derbez compartió en las redes sociales, confesó que antes de que trabajara en Televisa, él había recibido una oferta de Alfonso Cuarón, pero por cuestiones de otros proyectos rechazó la oferta.

"Tal vez Alfonso ya no recuerda esto, pero él me ofreció un papel protagónico en uno de sus primeros proyectos, una película independiente, de arte. Yo estaba luchando para salir adelante como actor, tenía una hija pequeña. El destino me puso al mismo tiempo mi primer contrato con una televisora mexicana. Mi situación no me permitió priorizar lo artístico sobre lo comercial en aquél momento. Pero he tenido el honor y el orgullo de ver el ascenso de Alfonso como director y he emprendido muchos viajes maravillosos a través de su arte". Mencionó Eugenio Derbez.