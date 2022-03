Eugenio Derbez cumple su sueño de estar en los Premios Oscar 2022

El actor y comediante, feliz por el éxito de la película CODA.

La 94.ª edición de los Premios Óscar se está llevando a cabo el día de hoy, domingo 27 de marzo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles y uno de los famosos que sin duda robó la atención es Eugenio Derbez, quien derrochó galanura y elegancia por su paso en la alfombra roja.

El actor mexicano desfiló ante las cámaras luciendo un smoking negro de la firma Dolce & Gabbana, el cual combinó a la perfección con un corbata de moño y unos zapatos de charol, ambos del mismo color. Durante su encuentro con la prensa, el también comediante y productor señaló que en ese momento estaba cumpliendo un sueño de la infancia.

El actor y comediante acudió a la gala para celebrar las tres nominaciones de CODA, película en la que participa.

“Me emociona es estar aquí con gente que vi desde que era niño, yo decía algún día quiero estar allí; cuando tenía 40 años juré que nunca se iba a dar, decidí retomarlo tarde, pero nunca es tarde”, declaró el patriarca de la familia Derbez, quien hace poco fue galardonado en los SAG Awards 2022 gracias a la cinta CODA, ante las cámaras de TV Azteca.

Celebra por partida doble

Cabe destacar que el comediante acudió a dicha premiación para celebrar que la película CODA ha sido nominada en tres categorías: Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto. No obstante, este hecho no es el único motivo de su felicidad, pues también cumple 16 años de haber iniciado una relación con Alessandra Rosaldo, su actual esposa.

Debido al evento, la pareja no pudo reunirse para celebrar esta fecha tan especial, aunque este motivo no fue impedimento para que la ex integrante de Sentidos Opuestos lo sorprendiera con un enorme arreglo de flores cubiertas en oro, mismo que él presumió con orgullo en sus redes sociales.

¿Qué hace Eugenio Derbez actualmente?

Tras conquistar México, el actor y comediante busca cosechar éxito en el extranjero.

Eugenio Derbez está trabajando en diversas producciones de cine y televisión en Estados Unidos. Tal y como informó La Verdad Noticias anteriormente, el actor sigue conquistando al extranjero con su comedia y al mismo tiempo demuestra su versatilidad en otros géneros, lo cual pone en alto el nombre de México.

Fotografías: Redes Sociales