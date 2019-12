Eugenio Derbez culpa a Victoria Ruffo por los defectos físicos de José Eduardo ¡Y además se burla!

A pesar que de en el reality show “De viaje con los Derbez” se dieron a conocer varias de las intimidades de esta famosa familia mexicana, los asuntos que envuelven a los Derbez siguen dando de qué hablar.

Recientemente se hizo viral un video en el que José Eduardo, hija de Eugenio con la famosa actriz de Televisa Victoria Ruffo, le confiesa a su padre sobre una terrible imperfección física, comentario que únicamente provocó risas y burlas por parte del comediante.

Recordemos que José Eduardo ha sido uno de los miembros de la familia Derbez que no se a colado dentro de la fama en comparación a sus hermanos; incluso las noticias que han circulado recientemente de este joven actor, han sido únicamente de escándalos relacionados con su orientación sexual y de la poca o mala relación que lleva con su padre, de quien se dice que no quiere nada de él, incluyendo su herencia.

DERBEZ SE BURLA DE LOS DEFECTOS FÍSICOS DE JOSÉ EDUARDO

En el reciente video, en el cual se puede observar a José Eduardo acompañado de su padre Eugenio; éste le comenta que se ha dado cuenta que tiene el lado derecho de su cuerpo mucho más grande que el izquierdo, es decir, mucho más de lo considerado “normal”.

Tras este comentario se puede observar a Eugenio algo sorprendido, pero eso no lo detuvo de comenzar a reír y a bromear respecto a este problema físico, en el cual se dedicó a culpar a su ex pareja sentimental Victoria Ruffo, por no hacerle caso en sus consejos de dejar de fumar cuando ella se encontraba embarazada de José Eduardo.

MITAD DERBEZ, MITAD RUFFO

Los comentarios de su padre Eugenio ahí no terminaron, pues siguió bromeando acerca de la confesión que le acababa de decir José Eduardo, diciendo que quizá este defecto físico se debía a que el lado derecho del joven actor se parecía a su mamá y el lado izquierdo era igual a la familia Derbez.

Eugenio Derbez culpa a Victoria Ruffo por los defectos físicos de José Eduardo ¡Y además se burla!

