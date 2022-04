Eugenio Derbez confirma veto en Televisa ¿por culpa de Pati Chapoy?

Derbez confirma que está vetado de Televisa

Eugenio Derbez confirmó lo que tanto se ha venido rumoreando en las últimas semanas, pues Televisa lo habría vetado de sus programas tras haber aceptado una entrevista con Pati Chapoy en Ventaneando.

El famoso cómico aprovechó una rueda de prensa para enviar un mensaje, en forma sarcástica, a la empresa donde literal nació su carrera artística y que ahora le ha cerrado las puertas en sus espacios.

Tras ser parte del elenco de CODA, la cinta ganadora del Oscar a “Mejor Película”, el actor mexicano ahora asegura irá tras sus sueños y buscará dirigir su primera producción en la unión americana.

Derbez confirma que está vetado de Televisa

Derbez confirma que está vetado de Televisa

Derbez recientemente cumplió su sueño de estar en los Premios Oscar y ser parte del elenco de una cinta ganadora en la premiaron más importante del cine comercial en los Estados Unidos.

Durante la promoción de la cinta que protagoniza Omar Chaparro y su ex nuero Mauricio Ochmann, aprovechó para lanzar una exclusiva sobre su presunto veto de Televisa.

“A mira, no está la empresa que me vetó (señala los micrófonos con logos de televisoras de los reporteros), pues con razón”, mencionó para ser interrumpido por un “Que es donde iniciaste Eugenio”, para que él agregara “Sí, pero estoy vetado”. Como si fuera poco su confesión, los comunicadores insistían en saber más e incluso le mencionaron sí le dolía a lo que aseguró: “No, ay por Dios. Ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar”.

A raíz de ello se asegura que Televisa había pedido no mencionar al cómico en ninguna de sus emisiones, las cuales incluyen el famoso programa matutino de “Hoy”, donde incluso este día acudió José Eduardo Derbez para promocionar su serie con Amazon.

¿Por qué Eugenio Derbez fue vetado?

¿Por qué Eugenio Derbez fue vetado?

Tras haber subido al escenario de los Premios Oscar el pasado 27 de marzo, diversos medios de comunicación en México buscaron la excesiva con Derbez para tener sus primeras declaraciones.

Derbez había optado por presentase en el programa Ventaneando de Pati Chapoy, cuestión que había causado el enojo de Televisa, quien en ese momento pidió excluir el nombre del cómico en sus emisiones.

De momento Eugenio Derbez no ha dado más replica sobre el veto, pues asegura es algo que hoy en día no le afecta en lo absoluto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!