Eugenio Derbez con sexy MUECA enamora a sus seguidores en Instagram (FOTO)

Eugenio Derbez con sexy MUECA enamora en Instagram (FOTO)

Eugenio Derbez es un reconocido actor mexicano multifacético que es mejor conocido por protagonizar La familia P. Luche desde el 2002 hasta el 2012 en el canal de Las Estrellas de Televisa.

Tras su histrionismo en la actuación y en especial en la comedia, fue convocado a participar en la película “Dora the Explorer” del 2019, basada en la popular serie infantil y en “The Nutcracker and the Four Realms” de Disney, de la cual se encuentra promocionando actualmente.

El carismático actor ha sabido ganarse la admiración de todos los mexicanos, pues ha puesto en alto el nombre de México con su trabajo que es inigualable y admirado en el extranjero.

CITANDO A HUMPHREY BOGART

Recientemente en su cuenta oficial de Instagram Eugenio Derbez ha colgado una imagen en blanco y negro con la que está enamorando a sus seguidores, gracias a que aparece en una elegante pose portando casual traje.

Pero también es la frase que colocó la que ha llamado la atención de sus seguidores, pues cita comoel el mismo recalca a uno de los grandes del cine: “As Humphrey Bogart said… “Here’s lookin’ at you, kid.” / Citando al gran Humphrey Bogart, quien es considerado la primera estrella masculina más importante de los primeros 100 años del cine en EUA”.

La imagen ha causado tanto furor entre sus más de diez millones de seguidores en Instagram, que hasta el momento ha conseguido también más de noventa mil reacciones y cientos de comentarios.

Entre los comentarios se logran leer alguno como: “Lo máximo..... Trujillo Perú te admiramos”, “amos con todo Eugenio Derbez sigue adelante nunca bajes la mirada”, “Orgullo Mexicano”, “Un Bárbaro hermano Dios te Bendiga saludos desde Colombia”, entre muchos más.

Cabe destacar que actualmente Eugenio Derbez se encuentra promocionando la película “Dora y la Ciudad Perdida”, que también es protagonizada por la joven actriz de ascendencia peruana Isabela Moner y que se tiene previsto se estrene en México el 13 de septiembre de este año.

