Eugenio Derbez con SERENATA fue sorprendido por su hijo Vadhir (FOTO)

Eugenio Derbez con SERENATA fue sorprendido por su hijo Vadhir

Eugenio Derbez se ha colocado como uno de los actores más destacados de México, gracias a las nuevas colaboraciones que ha tenido con producciones cinematográficas de talla internacional.

Actualmente el actor que interpretó a “Ludovico” en famosa serie de televisión llamada “La Familia Peluche”, se encuentra promocionando la película "Dora and the Lost City of Gold".

Recientemente se dio a conocer que durante una entrevista en un programa de radio, Eugenio Derbez se llevó tremenda sorpresa por parte de su hijo Vadhir .

Resulta que el actor se encontraba dando detalles de sus éxitos y de sus más recientes proyectos profesionales, cuando fue sorprendido en plena cabina de radio por un mariachi acompañado de su hijo, el cantante Vadhir Derbez.

Hay que destacar que el famoso comediante mexicano estaba con los ojos tapados por sus manos cuando reconoció la voz de su querido hijo y enseguida saltó de gusto por la serenata y lo abrazó muy fuerte.

Fue un súper momento que cautivó a los presentes mientras el mariachi interpretaba la canción “Sabes una cosa”, uno de los grandes éxitos del cantante Luis Miguel.

¿EUGENIO DERBEZ COMO EL JOCKER?

Hay que recordar que Eugenio Derbez es conocido por sus doblajes para películas animadas como El Burro de “Shrek” o “El Grinch”, pero en esta ocasión sus fans se enteraron que quería dar voz al emblemático villano llamado Jocker.

TE PUEDE INTERESAR: Eugenio Derbez con sexy MUECA enamora a sus seguidores en Instagram (FOTO)

Fue durante una entrevista para promover la película “La vida secreta de tus mascotas 2”, que el famoso cómico confesó su deseo por representar a un villano, en especial al Joker, del Caballero de la Noche, así lo expresó:

¿EUGENIO DERBEZ COMO EL JOCKER?

“Se me antoja hacer un villano, así como de alguna película de superhéroes. Hubiera matado por ser el Guasón. Me hubiera encantado hacerlo. Se me hace un reto actoral espectacular. Se me hubiera antojado mucho hacerlo”.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos