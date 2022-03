Eugenio Derbez compartió cómo vivió la cachetada de Will Smith

Eugenio Derbez compartió cómo vivió la cacheda de Will Smith

En entrevista Eugenio Derbez, compartió que él y los invitados a la ceremonia de los Premios Oscar 2022, se rieron cuando Smith le dio la cachetada a Chris Rock, pensaron que era broma.

Pero el ánimo cambió cuando iniciaron los insultos, todos estaban serios e inició un silencio “tremendo”, además de que se podía sentir mucha tensión, agregó que le dijeron que el actor Denzel Washington se levantó y llevó a Smith a backstage.

El protagonista de la película “No se aceptan devoluciones”, contó que Denzel le dijo a Will “You have a tics right now” (tienes tics ahora mismo), esto fue lo último de lo que se enteró, para él todo “fue muy fuerte”.

Eugenio Derbez se hizo viral por presenciar otra cachetada

Después de que Will Smith golpeó al comediante Chris Rock, en las redes sociales Eugenio se hizo viral debido a que presenció por segunda ocasión un momento de este tipo.

La primera vez fue cuando Eduardo Yáñez golpeó a un reportero, a unos metros de la escena estaba Eugenio junto a su esposa Alessandra Rosaldo, así como en los Oscars el actor quedó sorprendido por lo que vio.

