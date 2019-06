Eugenio Derbez: compañeros revelan la OSCURA realidad detrás del comediante (VIDEO)

Pocos imaginarían que existe un Eugenio Derbez frente a las cámaras y uno muy diferente cuando no está actuando o haciendo comedia; sin embargo, esa es la cruel realidad.

Fue el mismo Eugenio Derbez quien reveló que cuando nadie lo ve o cuando está sobre el escenario no tiene problemas en desenvolverse con la gente, pero en la vida habitual es muy tímido y le cuesta socializar.

El actor y comediante otorgó una entrevista muy completa al programa ‘Sale el Sol’ en donde reveló:

“Cuando hay una cámara enfrente me atrevo porque no veo al público detrás, cuando hay un escenario de teatro y está obscuro y no veo a nadie es perfecto, pero ahorita me pones a cinco personas enfrente y no puedo”.

"Antes yo no existía, era un fantasma, desde chiquito estaba metido detrás de quien fuera, no me veías, no me atrevía a ver a nadie, a hablar con nadie, era muy tímido. De adolescente no me atrevía ni a pedirle un salero a un mesero. Cuando me convertí en comediante mi mamá me dijo: 'no puedo creer que hayas cambiado de personalidad'", dijo.

Asimismo, Eugenio Derbez aclaró que esa antigua timidez lo persigue actualmente y ese es el motivo por el que no va a fiestas de celebridades, ni a muchos eventos públicos.

"Al día de hoy no voy a fiestas de actores famosos de Hollywood por pena, no me atrevo a hablarles y no es por sangrón, es por timidez, en verdad, es miedo", comentó el actor mexicano.

