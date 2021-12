Eugenio Derbez cierra el año con viaje familiar ¿Tercera temporada?

Eugenio Derbez es uno de los comediantes y actores más importantes que hay en nuestro país, y es que inició su carrera desde muy joven, por lo que con el paso de los años ha ido escalando hasta lograr un lugar en Hollywood.

En ese sentido, el famoso que ahora vive en Estados Unidos, decidió aprovechar los días previos a navidad para acudir a un viaje con algunos integrantes de su familia.

Y es que a los Derbez los hemos visto de viaje en varias ocasiones, a través del programa De Viaje con los Derbez, en donde Eduardo Derbez fue el personaje favorito del show.

Si bien, es probable que solo se trate de un viaje express, ya que hicieron una visita a los estudios Universal, pero esta vez no estuvieron todos los integrantes de la familia, pues solo vimos en la imagen de su cuenta oficial de Instagram a Eugenio, Alessandra, Aitana, Aislinn y Kailani.

“Spending Time With Family is the best gift this Holiday Season” “Pasar tiempo con la familia es el mejor regalo esta temporada de navidad”; dijo el actor.