Eugenio Derbez casi fue a PRISIÓN por imitar a Marilyn Manson ¡OMG!

El actor mexicano y comediante Eugenio Derbez, experimentó un viaje cercano a la cárcel por hacer de las suyas durante una transmisión de Televisa en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004; ubicados en Grecia. Según informó El Dictamen, el escándalo fue en gran parte por imitar al rockero Marilyn Manson. ¿Qué?

Eugenio Derbez casi fue a prisión

Recordando que el actor mexicano tiene más de 30 años de trayectoria en el campo de la comedia, al igual que ser la mente creativa detrás de famosas producciones de Televisa como La Familia P. Luche. La televisora de San Ángel no dudó en enviarlo a una de sus más importantes transmisiones internacionales.

El mismo Eugenio Derbez fue quien dio a conocer esta inusual anécdota, a través de su reciente reality show “Desecho en Casa”; el cual comenzó para narrar sus vivencias durante la pandemia de Coronavirus (Covid-19) y que además está lleno de su característico sentido del humor. ¿Entonces el delito fue hacer de Marilyn Manson en la vía pública?

¿Qué fue lo que pasó en Atenas 2004?

Durante un nuevo episodio de su reality show, Eugenio Derbez platicó con su amigo y colega de actuación Omar Chaparro; quien también es famoso por su trayectoria de comediante en la pantalla grande. Causalmente, Chaparro estaba caracterizado de Anahí y vio todo lo que sucedió.

“Tú estabas vestido de Anahí”

Al parecer ambos actores mexicanos estuvieron a punto de ir a la cárcel. El esposo de Alessandra Rosaldo mencionó que un policía no dejaba de seguirlos, incluso tras preguntarle el motivo de su “enojo” nada impidió que lo tomaran con seriedad. Omar Chaparro dijo que intentó defender al comediante, pero su atuendo no ayudaba mucho.

Eugenio Derbez casi fue a PRISIÓN por imitar a Marilyn Manson ¡OMG!

“Estaba vestido de Anahí con una minifalda y unos dientotes (…) Yo me acerqué, el cuate me agarró, me empujó, me quitó. Entonces yo empiezo a transformarme y le dije, ‘Don’t touch me’ (no me toques). El policía te decía cosas en griego y tú con el maquillaje de Marilyn Manson, con tus mallas”, dijo el actor de “Como Caído del Cielo”.

Eugenio Derbez arrestado en Corea del Sur

Por si lo sucedido en Grecia no fuese suficiente, Eugenio Derbez recordó otra de sus experiencias con la policía del extranjero. En esta ocasión, durante el Mundial de Corea 2002. Se encontraba en la capital Seúl y aquí sí fue arrestado por su caracterización.

Te puede interesar: “Me metieron a la cárcel”: Vadhir Derbez habla sobre su oscuro pasado

“Llegó la policía y vas pa’ adentro, arrestado y yo tenía un vuelo a México de regreso y estaba yo detenido, creo que perdí el vuelo, me tuvieron que ir a sacar y a descaracterizar porque cuando llevaron mi pasaporte decían, este no es usted y aparte uno no habla coreano”, comentó Derbez.