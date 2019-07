Eugenio Derbez casi PIERDE LA VIDA en un lamentable incidente (FOTOS)

Eugenio Derbez es uno de los actores más destacados de la escena televisiva y del cine Mexicano, que ha logrado trascender fuera de México con su gran talento.

Hay que recordar que Eugenio Derbez siempre ha manifestado su amor por los animales, sobre todo a su perrita Fiona, a quien constantemente presume en sus videos de redes sociales.

En entrevista para “Sale el Sol” de Sin embargo, el actor y productor mexicano Eugenio Derbez reveló que es tanto el cariño que le tiene a las mascotas que en una ocasión estuvo a punto de perder la vida.

TE PUEDE INTERESAR: Eugenio Derbez comparte emotivo mensaje a su hija Aislinn (FOTO)

“Tengo este lado de acá (derecho), si tu me tomas una foto y divides la cara, este lado lo tengo mucho más caído mi cachete, hasta lo uso para mis películas, lado triste, lado alegre, porque me patearon en la cara y se me salió un hueso y me tuvieron que hacer cirugía reconstructiva”.

Destacó también que un cirujano plástico de la Cruz Roja, le metió el hueso otra vez y le reconstruyó todo, que quedó bastante bien y todo fue por defender a unos perros de unos tipos que los estaban poniendo a pelear y se metió a defenderlos.

Hay que aclarar que esta no es la única vez que hace algo de este tipo por las mascotas, pues también detalló que: “Siempre ando metido en problemas por defender a los animales, un día voy a hacer un libro contando todas las historias en que me he metido, pero si me desfiguraron esta parte de la cara por defender a los animales”.

Por último, Eugenio manifestó que a pesar de que cada que se ve al espejo puede ver el daño físico que le ocasionaron, esto no lo hace arrepentirse haber actuado en defensa de los animales y siempre que tenga la oportunidad de intervenir para salvar a las mascotas, no dudaría en hacerlo.



Dale clic en la estrella de google news y síguenos