Eugenio Derbez bromea sobre por qué se separó de Victoria Ruffo

El comediante y actor Eugenio Derbez fue entrevistado en el programa La Mesa Caliente de la televisora Telemundo y un tema que no podía quedarse sin hablar es sobre su relación con la famosa actriz mexicana Victoria Ruffo.

A pesar de que ha sido un trago amargo en la vida del actor, no le impiden realizar bromas al respecto. Algo que se pudo ver al momento en que la conductora del programa le pregunta sobre su incursión al mundo de los famosísimos Tik Toks y le menciona si ha visto los de su ex pareja.

En estos vídeos, Victoria está bailando junto a su hijo en común, José Eduardo. Tras ver el contenido, Eugenio no se contiene y estalla en risas. La conductora le comenta, también riendo, que a pesar de que normalmente no se quiere ver a una ex pareja se le hizo muy gracioso la reacción del actor.

Eugenio Derbez asegura que el baile fue lo que ocasionó su separación

Eugenio Derbez bromea sobre los tiktoks de su ex.

La broma sobre el tik tok de Victoria Ruffo continúa y Eugenio Derbez bromea diciendo que ese modo de bailar de su ex pareja fue lo que lo motivó a separarse. Esto es algo sorpresivo porque no mantienen una buena relación después que terminaron e incluso no tienen ningún tipo de comunicación.

Aprovechando el momento de la broma, recurrieron a una de las frases icónicas de uno de los personajes del actor en la siguiente oración: "Ahora entiendes por qué me separé. La vi bailar y dije óigame, no".

También, Eugenio Derbez comentó en la misma entrevista que lejos de las bromas si le pesó durante muchos años que por sus separación no pudo estar cerca de su hijo mientras este era niño. Sobre ello menciona que todavía le tiene mucho rencor a Victoria. Encuentra más noticias cómo esta en La Verdad Noticias.

¿Por qué se hizo famoso Eugenio Derbez?

Algunos de los personajes más famosos interpretados por Eugenio Derbez.

El objetivo principal de dicha entrevista era recordar la gran trayectoria artística del talentoso actor Eugenio Derbez. El inició a actuar en 1973, aunque era un extra en algunas telenovelas. Después comenzó a participar en varios proyectos hasta que en 1993 saltó a la fama por sus sketches en Al Derecho y al Derbez.

Así comenzaría su carrera como uno de los principales comediantes de México y nos daría programas clásicos como XHDRBZ y La familia P. Luche. Asimismo, ha realizado diversas películas que han sido de éxito internacional e incluso le han llevado a estar en los premios Oscar.

