¿Eugenio Derbez aún no sabe que será 'papá'? Alessandra Rosaldo sembró inquietud

Eugenio Derbez tal vez no sepa que será papá, pues quedó desconcertado luego de enterarse de los fuertes mensajes que su esposa Alessandra Rosaldo compartió a través de su cuenta de Twitter; y claro a demás de las especulaciones mismas que apuntan a que la pareja le dará un hermanito a Aitana; ya que podrían convertirse en papás.

Alessandra Rosaldo compartió un par de mensajes que dejaron anonadados a los internautas luego de escribir:

Luego del contundente mensaje de Alessandra Rosaldo, los internautas pensaron que esto sería una indirecta para el comediante Eugenio Derbez; puesto que él se encontraba amenizando con su hijo Vadhir Derbez el Mundial Rusia 2018 por parte de Televisa.

De inmediaro Eugenio Derbez dijo en una entrevista para Univisión que no estaba enterado, pues no sabía de lo que su esposa hablaba.

Eugenio Derbez también mencionó que Alessandra le dijo 'algo' pero nada respecto a un embarazo:

“Le mandé un mensaje a mi mujer preguntando de qué se trata esto de que viene alguien en camino, se lo acabo de preguntar. Me mandó una respuesta de audio pero no se los puedo poner porque no será algo que no pueda decir, pero les juro que yo tampoco sé que de se trata”