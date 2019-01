Eugenio Derbez apoya a los migrantes y se declara "anti trump" (VIDEO)| Gregg DeGuire

Eugenio Derbez es uno de los actores y comediantes mexicanos que más ha triunfado en Hollywood, pues desde su película “No se aceptan devoluciones” el famoso actor no ha dejado de cosechar éxitos en el extranjero, que incluso ha estrenado “LOL: Last One Laughing” su nueva serie donde reunirá a algunos de los comediantes más famosos de México.

Ahora Eugenio Derbez vuelve a dar de que hablar tras una fuerte declaración.

¿Qué hizo Eugenio Derbez?

El famoso actor dejó de lado la comedia para hablar sobre un tema muy serio que fue uno de los más controversiales de 2018: Los migrantes.

Durante una entrevista en la que habló sobre su nueva serie, el actor aprovechó para a bordar el tema de los migrantes, expresando las injusticias que Donald Trump ha perpetrado en contra de estas personas, llegando a encerrar a niños en jaulas.

“Soy anti-Trump. Me duele la caravana migrante porque (los estadounidenses que están en contra) no entienden que es gente que viene huyendo de la pobreza y los malos gobiernos, esos que se han dedicado a robar y deshacer sus países como en el caso de Venezuela”.

Fue una de las declaraciones que Eugenio Derbez dio en la entrevista, dejando en claro que es un fuerte opositor de las normas de migración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y comento que ese país debería otorgarle asilo político a los migrantes, pues solo son personas que quieren salir de la pobreza y sobrevivir, pero son fuertemente atacados por las fuerzas de la ley de Estados Unidos bajo de orden de Trump, quien se pone una medalla de héroe cuando no hay nada que defender.