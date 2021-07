Eugenio Derbez afectado por la muerte de Sammy Pérez: “Era un hombre bueno”

Eugenio Derbez ha reaccionado a la muerte de su amigo y compañero de trabajo, el comediante Sammy Pérez. Como te informamos en La Verdad Noticias, Sammy falleció la madrugada de este viernes por un fallo cardiovascular, tras varios días hospitalizado por COVID-19.

Ante esto, Eugenio, quien fue productor del programa XHDRBZ donde Sammy tuvo una destacada participación durante años, quedó muy afectado por el fallecimiento de Pérez. “Es muy triste. Era una persona especial, no sólo era compañero de trabajo”, dijo Derbez en una entrevista con el programa Hoy.

“Era un gran gran amigo. Yo lo quería mucho. Tenía una relación con él muy fuerte y muy buena fuera del trabajo. Cuando vivía en México iba a mis fiestas, a mis cumpleaños. Me duele porque era un hombre bueno, un ser humano bueno. Hoy a las cuatro de la mañana sus sobrinos me comunicaron que había fallecido”, declaró Eugenio sobre la muerte del comediante Sammy Pérez.

Eugenio Derbez ayudó a pagar la deuda hospitalaria de Sammy

En la entrevista con el matutino de Televisa, el productor y actor Eugenio Derbez también informó que ayudó a pagar la cuenta hospitalaria que dejó Sammy, debido a que el comediante no contaba con un seguro médico, por lo que tuvo que ingresar en un nosocomio privado, y los gastos ascendieron a más de un millón y medio de pesos.

“He estado en contacto con los sobrinos que estaban al pendiente de esto, porque era su única familia. Obviamente –ayudé- con los gastos del hospital”, declaró Derbez.

“Sammy desgraciadamente no tenía seguro médico, entonces lo ingresaron de emergencia. Creo que ayer me habían comentado que ya había rebasado el millón y medio de pesos. No sé lo que sigue”, mencionó el famoso que recientemente fue criticado porque supuestamente no había apoyado económicamente a la familia de Pérez.

Sin embargo, aunque Eugenio aportó una cantidad, pidieron al resto del público una colaboración para poder saldar la millonaria cuenta del hospital.

Sammy Pérez y Eugenio Derbez

Eugenio y Sammy no sólo trabajaron juntos, sino que también formaron una fuerte amistad/Foto: TVyNovelas

Sammy Pérez y Eugenio Derbez tuvieron una destacada mancuerna durante los programas de XHDRBZ, que fue el proyecto que lanzó a la fama a Pérez. Sammy aparecía haciendo reportajes para la “Sección Imposible”, junto a Miguel Luis, y poco a poco se convirtió en uno de los consentidos de la pantalla chica.

No obstante, Derbez también le dió una oportunidad en el cine al ahora fallecido comediante mexicano, ya que Sammy Pérez también fue parte del elenco de la cinta “No se aceptan devoluciones” del 2013. Sin embargo, comenzó su carrera en 1997 en el programa “El Calabozo” y también estuvo en otros shows de Televisa.

