Eugenio Derbez: ¡Hollywood, su sueño hecho realidad!

Eugenio Derbez siempre tuvo el sueño, el cual era formar parte de Hollywood a pesar de tener en cuenta que no era lo mismo ‘un sueño y una realidad’; tiempo después el mexicano logró vencer los estereotipos para convertirse en uno de los talentos americanos más importante y distinguido; esto lo realizó con su cinta ‘No se aceptan devoluciones’, película que logró tocar el corazón de muchas personas que vivieron las escenas de dicho filme.

¿Qué otros éxitos ha tenido Eugenio Derbez?

Posteriormente, Eugenio Derbez realizó Milagros del Cielo y ¿Cómo ser un latin lover? Y ahora; presentó su más reciente filme ‘¡Hombre al Agua!’, misma que lo ha llevado al éxito de nueva cuenta; pues está cinta lo ha posicionado a la película por debajo de Avengers: Infinity War, lo que indica que ha roto taquillas en Estados Unidos.

Entrevista a Eugenio Derbez, por Adela Micha:

“Vivimos en un mundo material y es muy difícil salir de ahí”, “Yo había tenido un sueño cuando era joven que era Hollywood, como todos los que empezamos, y yo me recuerdo decirle a mi mamá ‘yo quiero irme a Hollywood’ y me empecé a preparar para irme a Hollywood desde los 17 y 18 y empecé a tomar clases en México, le dije a mi mamá que tomaría clases en México y luego me voy a Hollywood; ese era mi sueño… y de repente la vida te lleva por otros caminos”

Eugenio Derbez destacó que una cosa era el gran sueño que tenía y otra la realidad que vivía pues; se convirtió en padre muy joven, luego tuvo que enfrentar la responsabilidad que era conllevaba mantener una casa; sin embargo esto no fue un ‘definitiva’; pues cuando llegó a los 40 dijo:

“Pensé en el retiro, pero dije qué voy a hacer, la Familia Peluche temporada 25, era como yo no quiero llegar a viejito y que la gente siga diciendo ¡ay Eugenio Derbez! Y yo ‘Fue horrible, fue horrible’. No, yo quiero salirme a tiempo, hizo cálculos para retomar su sueño sin antes contar con que su madre moriría; tiempo después recibo una llamada que yo creo vino ‘de arriba’, por lo que retomé mi sueño a los 41 años”…

Eugenio Derbez fue padre por primera vez en 1987, cuando nació Aislinn Derbez

Eugenio Derbez dijo que luego de haber colgado el teléfono, lo primero que hizo fue tomar clases de inglés; pues solo sabía lo ‘básico’ y todos los días se aprende algo nuevo, además de que la vida se va en todo lo que se va aprendiendo.

Adela Micha le dijo que la película recién estrenada ‘Hombre al Agua’ rompe con los esquemas del mexicano o el latino en estados unidos. Por lo que recordaron el cine minuto, espacio que ella le brindó a Eugenio Derbez para promocionar su película.

“Decidí romper con el estereotipo porque yo ya estaba harto; primera, como espectador yo iba a ver una película americana y siempre los latinos eran los rateros, criminales, violadores y de ahí la fama que tenemos; en el mejor de los casos ‘jardinero’. Dije, ‘si algún día puedo cambiar eso lo voy a hacer’; ahora que tuve la oportunidad fue cuando dije ‘vamos a cambiar las cosas’, porque en la película original el papel del hombre es un carpintero pobre y la gringa es una millonaria; ahora no, que el millonario sea el mexicano y la gringa sea la que esté limpiando los pisos”…

Eugenio Derbez relató en parte de la entrevista, que la película ‘No se aceptan devoluciones’ estaba basada en su propia vida, pues le tenía miedo al compromiso; ‘cañón, afirmó.

“A ti te va muy bien, te veo súper bien, ¡Te amo!, eres guapísimo”; fueron algunas de las palabras que Adela Micha le dijo a Eugenio Derbez antes de finalizar dicha entrevista.

Con un tierno beso, Eugenio Derbez y Adela Micha concluyeron la entrevista

Con información de EF y Adela Micha.