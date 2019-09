Eugenio Derbez FESTEJÓ en grande su cumpleaños en Hollywood (FOTOS)



El pasado lunes Eugenio Derbez llegó a los 58 años de edad en una de las mejores etapas de su vida, ya que se le ve siempre rodeado de mucho amor, salud y el trabajo que tanto disfruta.

Desde muy temprano muchas personalidades del espectáculo le dedicaron varias felicitaciones a través de sus redes socieles en donde se podían leer las de Andrea Legarreta, Omar Chaparro, Consuel Duval, Barbara Escalante, la producción de Venga La Alegria, el equipo de Amazon Prime Video México, Andrea Legarreta, Barbara Falconi, entre muchos otros.

Hay que destacar que dentro de las primeras feclicitaciones que destacaron hacia Eugenio fue nada más y nada menos que su hija más pequeña Aitana quien descifró cuantos años tiene su padre, causando emoción entre sus fans quienes quedaros fascinados con la inocencia de la menor.

Así lo describió e mismo Eugenio Derbez mediante un video que hasta el momento cuenta con más de un millón de reproducciones en su cuenta de Instagram, así como una larga lista de felicitaciones: "Hoy recibí el mejor regalo de cumpleaños, ¡nunca me había sentido tan halagado por una mujer!".

Sin duda las muestras de cariño fueron abundantes para el actor y comediante mexicano, pero lo que muchos no saben es de qué manera paso su día de cumpleaños y con quienes festejó sus 58 años.

En la cuenta oficial de Instagram de su guapa esposa la cantante Alessandra Rosaldo se puede ver de qué manera festejaron al actor, pues con la publicación de una serie de imágenes expone su atractivo festejo con un texto que dice: “#birthdayhike Nos llevamos al cumpleañero de caminata/escalada/excursión familiar♥️ ¡TE AMAMOS GUAPO @ederbez! /// We took the #birthdayboy for a #familyhike HAPPY BIRTHDAY MY LOVE @ederbez WE LOVE YOU ♥️♥️♥️♥️♥️”.

Tal y como se puede observar en las imágenes la familia Derbez se fue de excursión a una larga caminata por la colina del emblemático Hollywood,en donde Alessandra Rosaldo y la hermonsa Aitana consintieron a Eugenio de la mejor manera: en familia.

