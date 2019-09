Eugenio Derbez EN LA CAMA festeja a su esposa por su cumpleaños ¡Pillines!

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo son una de las parejas más consolidadas del espectáculo, que se han mantenido siempe al margen de los escándalos y las polémicas acostumbradas entre las estrellas.

La pareja siempre ha mostrado su amor a través de las redes sociales en conjunto con la pequeña hija de ambos llamada Aitana, quien siempre les hace pasar momentos sorprendentes.

El día de hoy 11 de septiembre la hermosa cantante Alessandra Rosaldo está de manteles largos, ya que cumple un año más de vida, por lo que desde la mañana ha estado recibiendo un sinfín de felicitaciones por parte de sus personas mas allegadas y su familia.

Fue Eugenio Derbez quien primeramente, luego de 13 años juntos, dedicó una romántica felicitación a través de un tierno video en sus redes sociales con un mensaje de felicitación escrito en inglés y en español: “Hoy es tu cumpleaños @alexrosaldo !!! Eres mi compañera, mi amiga, mi motor, mi estabilidad, mi guía. Eres mi gran amor. Celebro tu existencia en mi vida y en la vida de los que te rodean. Porque llegaste a este mundo para dejar huella. Feliz cumpleaños mi amor!!!”.

Después de las felicitaciones no se había visto alguna otra publicación del festejo, pero fue que horas después que la propia ex integrante de “Sentidos Opuestos” que publicó una imagen en donde reveló de qué manera se encontraba festejando.

La imagen iba a acompañada de un emotivo mensaje: “HAPPY BIRTHDAY TO ME! Así amanecimos hoy y este es mi mejor regalo, despertar con mis dos amores, los dos grandes amores de mi vida. No puedo ser más afortunada y bendecida. GRACIAS Dios, GRACIAS vida, GRACIAS Universo por un año más. Estoy viva, estoy sana y estoy rodeada de amor”.

Eugenio Derbez, la pequeña Aitana y Alessandra Rosaldo aparecen festejando desde la cama de sus aposentos, tan unidos y felices como la tierna familia que son y que hasta el momento es todo el adelanto del festejo de la famosa cantante.