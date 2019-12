Eugenio Derbez: Descubre quienes son las mamás de sus 4 hijos (FOTOS)

Definitivamente no es noticia nueva que el actor y comediante Eugenio Derbez es padre de cuatro hijos; dos mujeres y dos hombres. En orden cronológico todos conocemos a Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, y aunque no podemos negar que son muy parecidos físicamente, hay un gran detalle que no tienen en común.

¡Claro! Nos referimos a sus mamás, pues los cuatro hijos de Eugenio Derbez son diferentes mujeres, es decir, son medios hermanos. Afortunadamente y como en pocas familias con esta característica sucede, los jóvenes descendientes del actor se llevan de maravilla y se adoran entre ellos.

Asimismo, los tres hijos mayores del actor decidieron seguir los pasos de su padre desde que eran muy pequeños, continuando con sus carreras actorales hasta la actualidad, pues su talento es innato, razón por la que han logrado destacar en el medio artístico.

Eugenio Derbez: Descubre quienes son las mamás de sus 4 hijos (FOTOS)

LA MAMÁ DE AISLINN

Aislinn, primogénita de Eugenio Derbez, nació el 18 de marzo de 1987. La protagonista de películas y series como: ‘A la mala’ y ‘La Casa de la Flores’ es fruto de la relación que el comediante mantuvo con la actriz de doblaje, Gabriela Michel, a finales de los ochenta.

Eugenio Derbez: Descubre quienes son las mamás de sus 4 hijos (FOTOS)

LA MAMÁ DE VADHIR

Vadhir es el segundo hijo del productor, quien nació el 18 de febrero de 1991. Es fruto del noviazgo que Eugenio mantuvo con la cantante y bailarina, Silvana Torres Prince, de ahí el gusto del joven actor por la música y la actuación.

Eugenio Derbez: Descubre quienes son las mamás de sus 4 hijos (FOTOS)

LA MAMÁ DE JOSÉ EDUARDO

El tercer hijo de Eugenio Derbez y, tal vez, el más parecido físicamente a él, es José Eduardo, quien nació el 14 de abril de 1992. José Eduardo es hijo de Victoria Ruffo, quien mantuvo cinco años una relación con el también actor y director.

Eugenio Derbez: Descubre quienes son las mamás de sus 4 hijos (FOTOS)

LA MAMÁ DE AITANA

La última y más pequeña de la dinastía de los Derbez es Aitana, quien llegó al mundo el 4 de agosto de 2014. La mamá de la pequeña es Alessandra Rosaldo, vocalista del exitoso grupo Sentidos Opuestos.

La cantante es la única que logró consolidar una relación con Eugenio Derbez, llegando al altar desde el 2012; actualmente forman una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo.

Eugenio Derbez: Descubre quienes son las mamás de sus 4 hijos (FOTOS)

QUIZÁ TE INTERESE: Eugenio Derbez se vuelve a casar ¿Qué pasó con Alessandra Rosaldo?

Únete a nosotros en Instagram